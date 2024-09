Caso Loan: Antonio Benítez y las últimas revelaciones en la investigación

Antonio Benítez, uno de los siete detenidos en el caso de la desaparición de Loan Danilo Peña, ofreció este viernes una nueva declaración ante la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo. En la audiencia virtual, desde un penal en Salta, Benítez reiteró su inocencia y sugirió que la desaparición del niño podría estar relacionada con un accidente encubierto.

Durante la declaración, Benítez descartó la posibilidad de que Loan se haya perdido por sí mismo. “El chico no se perdió; si no, lo hubiésemos encontrado esa misma tarde. Pudo haber sido un accidente, no sé por qué no dicen la verdad”, afirmó Benítez, quien es tío del menor.

Sospechas sobre la investigación

Benítez también expresó su desconfianza sobre el manejo de la búsqueda. Comentó que el excomisario Walter Maciel, que dirigió inicialmente la investigación, actuó de manera sospechosa. “El tema del botín me resulta raro. Maciel siempre andaba acompañado de un policía, y en el momento del botín estaba solo”, señaló.

En su primera declaración ante la jueza, Benítez había intentado desvincularse de la desaparición, describiendo una serie de eventos confusos en el naranjal. Detalló cómo, tras darse cuenta de que Loan faltaba, buscó al niño sin éxito y sin ninguna pista sobre su paradero.

Desvinculación de otros detenidos

Benítez también negó cualquier vínculo con otros detenidos en el caso, como el ex capitán Carlos Pérez y la ex empleada municipal María Victoria Caillava. A pesar de que su familia tenía relación con Caillava, Benítez insistió en que no tenía conexión con estos individuos.

La situación de los padres de Loan

En paralelo, María Noguera y José Peña, los padres del niño desaparecido, han solicitado ser desvinculados de las sospechas que surgieron tras la remoción de Fernando Burlando como representante legal de la familia. Representados ahora por Roberto Méndez, han presentado un escrito a la jueza Pozzer Penzo defendiendo su inocencia y denunciando acoso a su hijo mayor.

Conflicto legal y mediático

Fernando Burlando, tras su desvinculación del caso, ha hecho severas acusaciones contra los padres de Loan, sugiriendo que podrían estar involucrados en la desaparición de su hijo. Este enfrentamiento ha añadido una nueva capa de tensión al ya complicado caso. La búsqueda de Loan continúa sin avances concretos, mientras el conflicto entre Burlando y la familia se intensifica.