PAMI en la mira: Jubilados afectados por exclusión de medicamentos y afiliaciones en octubre

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ha implementado modificaciones que afectarán a un grupo específico de jubilados y pensionados. A partir de octubre de 2024, ciertos beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) no podrán afiliarse a la obra social.

¿Quiénes quedan excluidos de PAMI?

Según lo dispuesto por el artículo 10 del Reglamento de Compras y Contrataciones, los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) no podrán adherirse a PAMI, aun cuando sean hijos o familiares directos de jubilados o pensionados. Esta decisión ha generado preocupación entre quienes dependen del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Las pensiones afectadas son:

Pensión No Contributiva por Madre de 7 Hijos.

Pensión No Contributiva por Vejez.

Pensión No Contributiva por Invalidez.

Para estos casos, el Ministerio de Salud ofrecerá el Programa Incluir Salud, que brindará asistencia médica necesaria.

Afectaciones en la cobertura de medicamentos

Además de los cambios en la afiliación, PAMI ha actualizado su lista de medicamentos gratuitos, dejando de cubrir una serie de tratamientos esenciales. A partir de octubre de 2024, los siguientes medicamentos quedarán fuera de la cobertura:

Ácido Acetilsalicílico (antiagregante plaquetario)

Aciclovir (antiviral)

Benznidazol (antiparasitario)

Betametasona (corticoide)

Betametasona + gentamicina + miconazol (corticoide)

Carbonato de calcio (suplemento)

Citrato de calcio (suplemento)

Ceftriaxona (antibiótico)

Cefuroxima (antibiótico)

Cilostazol (vasodilatador)

Ciprofloxacina (antibiótico)

Claritromicina (antibiótico)

Clindamicina (antibiótico)

Clobetasol (corticoide)

Dexametasona (corticoide)

Doxiciclina (antibiótico)

Estriol (hormonoterapia)

Fluconazol (antibiótico)

Fluoxetina (antidepresivo)

Hidrocortisona (corticoide)

Hierro polimaltosato (suplemento)

Ivermectina (antiparasitario)

Levomepromazina (antipsicótico)

Liotironina (tratamiento del hipotiroidismo)

Mebendazol (antiparasitario)

Meprednisona (corticoide)

Metadona (tratamiento del dolor)

Metoclopramida (antiemético)

Metotrexato (tratamiento de la artritis reumatoidea)

Metronidazol (antibiótico)

Minociclina (antibiótico)

Morfina, clorhidrato (tratamiento del dolor)

Neomicina (antibiótico)

Nistatina (antibiótico)

Oxibutinina (antiespasmódico)

Prednisona (corticoide)

Pregabalina (tratamiento del dolor)

Promestriene (hormonoterapia)

Psyllium (laxante)

Sulfametoxazol + trimetoprima (antibiótico)

Sulfasalazina (tratamiento de la inflamación intestinal)

Tobramicina (antibiótico)

Tramadol (tratamiento del dolor)

Triamcinolona (corticoide)

Estos recortes en la cobertura generan preocupación entre los jubilados, quienes temen que los costos de tratamiento se eleven.

Opciones alternativas

los beneficiarios de PNC no quedarían desamparados. El Ministerio de Salud ofrece el Programa Incluir Salud, que brinda cobertura médica para aquellos que no pueden afiliarse a PAMI. Este programa permitirá a los titulares de pensiones no contributivas acceder a la atención necesaria, aunque no de forma automática, sino a través de un trámite que requiere su solicitud.

Para afiliarse a Incluir Salud, es necesario presentar la siguiente documentación:

DNI del titular del beneficio.

DNI del apoderado.

Último recibo de cobro de la PNC del titular solicitante donde conste el número de beneficio.

Formulario de ABM de afiliaciones descargar aquí.