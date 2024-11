Ficha limpia: ¿pacto entre Milei y CFK para frenar el proyecto?

El proyecto de ley de Ficha Limpia, que busca impedir que personas con dos condenas puedan ser candidatos en Argentina, volvió a naufragar en la Cámara de Diputados. Esta vez, la sesión ni siquiera alcanzó los 129 legisladores necesarios para el quórum, desencadenando un fuerte cruce de acusaciones entre bloques.

Diputados opositores denunciaron un supuesto pacto entre Javier Milei y Cristina Kirchner, que habría garantizado la caída de la sesión a cambio de beneficios políticos mutuos. Entre las denuncias más resonantes se encuentra la de Nicolás Massot, de Encuentro Federal, quien aseguró que el acuerdo incluiría la reelección de Martín Menem como presidente de la Cámara Baja.

"Una pantalla para encubrir acuerdos oscuros"

El escándalo estalló cuando Massot publicó en su perfil de X: "NO ME PRESTO A PANTOMIMAS. Claro acuerdo del gobierno con los K para lograr la reelección de Menem el miércoles. Sabido hace días y expresado con la complicidad de LLA para que no haya quórum hoy".

Por su parte, Rodrigo De Loredo, jefe del bloque de la UCR, calificó la situación como una estrategia deliberada para frenar el proyecto y proteger la corrupción: "El oficialismo y el kirchnerismo frustraron, una vez más, algo que la sociedad argentina pide plenamente", señaló en un comunicado.

Además, en diálogo con Radio Mitre, enfatizó: "Se consolida un acuerdo entre el oficialismo y el kirchnerismo para que esto no salga. Esto es funcional a una estrategia de impunidad".

Ausencias clave y denuncias cruzadas

En el tablero de la Cámara, sólo 116 diputados estuvieron presentes, 13 menos que el quórum necesario. Las ausencias fueron notorias, principalmente en los bloques de La Libertad Avanza (LLA) y el oficialismo.

Entre los libertarios faltaron Santiago Santurio, José Peluc, Carolina Píparo y Marcela Pagano, entre otros. También hubo bajas en Encuentro Federal, incluyendo a Ricardo López Murphy y Miguel Pichetto, y cinco ausencias en la UCR.

Silvia Lospennato, del PRO, autora del proyecto, explotó contra las ausencias: "No nos comemos más el verso, no creemos en casualidades. Hoy me siento burlada".

El lilito Juan Manuel López acusó directamente a Milei: "Milei quiere que Cristina sea candidata el año que viene. Ese es el pacto que se acaba de consolidar hoy".

Un proyecto estancado desde 2016

La iniciativa de Ficha Limpia, que exige que los candidatos estén libres de condenas firmes por corrupción, está paralizada desde hace años. Su implementación sería un paso clave para garantizar que los funcionarios públicos cumplan con los mismos estándares éticos que cualquier trabajador.

El contexto político actual parece estar sumido en lo que De Loredo describió como una “corrupción de la democracia”. Según sus palabras: "Para cualquier trabajo normal hay que tener un prontuario en condiciones, pero para administrar los recursos de los argentinos, podés tener condenas y seguir siendo candidato".



El fracaso de la sesión por Ficha Limpia no sólo representa un revés para quienes exigen mayor transparencia y ética en la política, sino que también pone en evidencia los acuerdos entre sectores que, públicamente, se posicionan como antagónicos. La falta de quórum deja un sabor amargo en una sociedad que, según los discursos de muchos legisladores, reclama cambios profundos en sus representantes.