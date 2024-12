Alessandro: “No hay obra pública, pero no nos vamos a quedar de brazos de cruzados”

Camilo Alessandro, secretario y Coordinador General del Gobierno de Salto, destacó el avance en la realización de más de 500 cuadras de asfalto en los últimos 9 años.

“La idea es mejorar las calles. La idea también es con algunos vecinos que nos vinieron a ver, formar consorcio público-privado y que nos ayuden a mejorar las calles”, sostuvo el funcionario.

“Vamos a arrancar por barrio Puma, vamos a seguir por barrio Valacco, vamos a ir al barrio ex Criave, vamos a hacer la Serapia Sierra, calle La Pampa. Hemos hecho un montón de cuadras de asfalto y hemos hecho un montón de cuadras con mejorado. Sabemos que no hay obra pública pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados”, añadió.

“La idea es llegar a las 300 cuadras con mejorado en los próximos 5 años. Es un desafío que nos pusimos así que de a poco vamos a ir llegando a los diferentes barrios con mejoras”, completó.