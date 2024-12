El viernes 13 de diciembre se cumplen seis meses desde la desaparición de Loan Danilo Peña, un niño de 5 años originario de la localidad correntina de 9 de Julio. El caso, que conmocionó al país desde el primer momento, sigue sin resolverse y mantiene a la familia Peña sumida en una incertidumbre desgarradora. Sus padres, José Peña y María Noguera, han expresado su dolor y reclaman justicia, buscando respuestas sobre lo que sucedió con su hijo aquel 13 de junio.

“Vamos a seguir luchando”

En una entrevista reciente con ElTrece, María Peña, madre de Loan, expresó: “Sí, sí, seis meses y bueno, con esperanza, así que vamos a seguir, no vamos a aflojar y vamos a pedir justicia por Loan. Que se sepa qué pasó con Loan ese día, el 13 de junio”. A pesar del tiempo transcurrido, María continúa luchando por esclarecer lo sucedido y por mantener viva la esperanza de encontrar a su hijo.

José Peña, por su parte, relató cómo ha vivido estos meses de incertidumbre. “Seguimos como día en el día cero, no sabemos nada de él y bueno, seguimos aguantando como podemos. Hay que seguir aguantando y seguir teniendo fe”, comentó visiblemente afectado. El padre también recordó sus visitas al naranjal, el último lugar donde Loan fue visto: “Siempre voy al naranjal, pero no encuentro nada, no hay rastro, nada, todo sigue igual”.

“Yo creo que sí, que alguien sabe lo que pasó”

En su desesperación, María Peña reiteró su sospecha de que ciertas personas, dentro de su círculo cercano, podrían tener información clave sobre la desaparición de su hijo. “Creo que sí, que sí, que hay gente que tiene que estar detenida y tiene que decir la verdad sobre qué pasó con Loan ese día o dónde está Loan. Laudelina, como ya está detenida, tiene que decir, ella sabe la verdad de qué pasó con Loan ese día”, afirmó María, mencionando a la tía del niño, Laudelina Peña.

José también expresó su frustración por el silencio que rodea el caso y las circunstancias que llevaron a la desaparición de su hijo. “No hubo llamado, nada, ni nadie. No había nada, todo tranquilo, como si nada”, sostuvo, refiriéndose a la calma inusual en la localidad el día de la desaparición.

El dolor de un año sin Navidad

El impacto de la desaparición de Loan no solo afecta a sus padres emocionalmente, sino también a la dinámica familiar. Con la llegada de la Navidad, la familia Peña se enfrenta a una festividad marcada por la ausencia de Loan. “Es especial y triste. No vamos a tener fiestas. No tuvimos ni ganas de armar el arbolito, porque sé que a Loan le gustaba”, expresó José, mientras su esposa María no pudo contener las lágrimas al recordar a su hijo. “No puedo hablar, estoy destrozada, ya son seis meses que no sé nada”, lamentó.

Pistas de una posible verdad oculta

Recientemente, se filtró un audio que podría ser clave para el caso. En la grabación, un interlocutor asegura que Loan está vivo, lo que abre nuevas posibilidades en la investigación. El audio fue registrado en las horas posteriores a la desaparición, lo que ha incrementado las sospechas de que alguien podría tener información vital desde el principio.

“Se podría decir que alguien se choreó lo que se habían choreado”, afirma una voz en el llamado, generando un giro inesperado en la trama. Las autoridades han decidido reforzar los operativos en la zona donde Loan fue visto por última vez y están analizando la autenticidad del audio. Este nuevo indicio ha revitalizado las esperanzas de encontrar al niño con vida, aunque también ha generado una ola de incertidumbre sobre la veracidad de la grabación.

La familia sigue pidiendo respuestas

Mientras la investigación avanza, José y María no pierden la esperanza de encontrar a su hijo y conocer la verdad. Ambos han pedido a los involucrados, entre ellos Laudelina Peña y Macarena, que digan lo que saben sobre la desaparición de Loan. “Las que tienen que hablar son Laudelina y Macarena, tienen que decir la verdad”, insistió María, quien aún no logra comprender cómo su hijo desapareció después de haberle dado permiso para visitar a su abuela.

A pesar de las dificultades y la angustia, los padres de Loan siguen luchando por esclarecer lo sucedido. “Vamos a ir hasta lo último, no vamos a bajar los brazos”, expresó José Peña con determinación. La familia espera que, algún día, la verdad salga a la luz y que su pequeño hijo regrese a casa.