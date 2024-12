Caso Loan: Ascúa denuncia amenazas del gobernador Valdés

A seis meses de la desaparición de Loan Peña, un niño de 5 años que fue visto por última vez el pasado 13 de junio en el Paraje Algarrobal, el intendente de Paso de los Libres, Martín Ascúa, señaló públicamente al gobernador Gustavo Valdés por haberlo denunciado penalmente tras solicitar información sobre el estado de la investigación.

Ascúa, opositor al gobierno provincial, manifestó su indignación en la red social X: “La misma semana que cumple 6 meses de desaparecido Loan, el gobernador en lugar de dar explicaciones me denuncia a mí por pedirlas. Valdés, tus amenazas no van a callarme”. Además, acompañó el mensaje con un video donde reiteró su postura crítica hacia el mandatario provincial.

“El gobernador Valdés me denuncia penalmente y saben por qué: por preguntarle qué pasó con Loan. Parece que no quiere que se pregunte qué hicieron con él. Pero a mí no me van a parar. Valdés, no te tengo miedo”, declaró el intendente.

Una disputa política en el marco de una investigación sensible

La denuncia de Valdés contra Ascúa se produce en un momento político clave para Corrientes. Este domingo, el gobernador, quien busca reafirmarse como líder de la Unión Cívica Radical (UCR) en las internas partidarias, se enfrentará a Ricardo Colombi. La contienda definirá el liderazgo del radicalismo provincial, mientras se perfila el panorama electoral hacia las legislativas nacionales de 2025 y las elecciones provinciales que decidirán su sucesión.

Ascúa vinculó esta denuncia con la próxima contienda electoral y acusó a Valdés de intentar acallar las críticas. “Los correntinos están hartos. Te voy a ganar en la justicia y muy pronto el pueblo te va a derrotar en las urnas”, afirmó.

El caso Loan: una investigación sin respuestas

Loan Peña fue visto por última vez en un naranjal cercano a la casa de su abuela, en el Paraje Algarrobal, perteneciente al municipio de 9 de Julio. Desde entonces, la investigación ha estado marcada por pocos avances y una creciente controversia.

Recientemente, el fiscal federal Guillermo Marijuan presentó una denuncia contra Valdés y otros funcionarios provinciales, como el senador Diego Pellegrini y los ministros de Seguridad, Buenaventura Duarte y Alfredo Vallejos. La acusación incluye cargos por presunto encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La causa, ahora bajo la jurisdicción del juez Sebastián Casanello en los tribunales de Comodoro Py, busca esclarecer posibles responsabilidades en la desaparición del menor.

Operativos frustrados y el estremecedor audio de Mendoza

A pesar de los esfuerzos, las búsquedas en cuerpos de agua cercanos al lugar de desaparición no han arrojado resultados. La intervención de equipos especializados y perros entrenados tampoco logró hallar pistas relevantes.

En medio de esta situación, la investigación se vio sacudida por la muerte de Alejandro “Pata” Mendoza, un hombre que colaboraba en la búsqueda y que fue asesinado con 15 disparos. Antes de su fallecimiento, Mendoza dejó un mensaje en redes sociales que generó conmoción: “No creo llegar a pasar las fiestas. Si ofendí a alguien, pido disculpas y si alguien se lo merece, que Dios lo perdone”.

En un audio difundido posteriormente, Mendoza narró cómo se involucró en la investigación. Según sus declaraciones, había comenzado a colaborar a pedido de vecinos y cazadores locales. Sin embargo, también expresó su frustración por la falta de acción de las autoridades.

Un caso que conmociona al país

La desaparición de Loan Peña no solo ha puesto en jaque a las autoridades provinciales, sino que también ha captado la atención de todo el país. La falta de respuestas, las denuncias cruzadas y la creciente tensión política en Corrientes configuran un panorama complejo y preocupante. Mientras tanto, la familia del menor y la sociedad esperan que la justicia pueda esclarecer este caso que, seis meses después, sigue siendo una herida abierta.