Alexis Guerrera: “La casta terminaron siendo los jubilados, las PyMEs y la clase media”

El presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Alexis Guerrera, realizó fuertes declaraciones en torno al impacto de las políticas nacionales. Durante una reciente entrevista, el legislador bonaerense expresó su preocupación por las medidas económicas actuales y su impacto en los sectores más vulnerables, como los jubilados, las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y la clase media.

"La casta terminaron siendo los jubilados, las PyMEs y la clase media"

Guerrera cuestionó la narrativa utilizada durante la campaña presidencial que prometía que “la casta” sería quien asumiría los costos de las transformaciones económicas. Según el diputado, la realidad fue completamente distinta: "Muchos ciudadanos compraron la versión de que pagaría ‘la casta’, pero en los hechos no fue la casta política ni económica la alcanzada".

En este sentido, denunció que los sectores más afectados son precisamente aquellos que más confiaron en el nuevo modelo político: "La casta terminaron siendo los jubilados, las PyMEs y la clase media que apostó mucho a esta nueva forma de hacer política y se encontró con que aumentaron los servicios en un 200 por ciento".

Críticas al modelo económico: "De país productivo a la renta financiera"

El legislador bonaerense también alertó sobre un cambio estructural en la economía argentina, destacando un retroceso en términos productivos: "El país está virando de un país productivo a uno que vive de la renta financiera, eso va a significar cada vez menos puestos de trabajo".

Guerrera enfatizó que esta transformación no solo afecta la generación de empleo, sino que profundiza las desigualdades sociales.

"Una Argentina para unos pocos"

El presidente de la Cámara de Diputados no escatimó críticas hacia el modelo de gobierno liderado por Javier Milei, al que calificó como excluyente: "Atravesamos el proceso de una Argentina para unos pocos y empieza a excluir a una gran cantidad de personas".

En su análisis, Guerrera rechazó la idea de un mercado completamente desregulado y defendió la importancia del equilibrio entre el sector privado y el rol del Estado: "Hacen creer que el ideal es el mercado con ausencia total del Estado, yo creo que debe ser la convivencia de la justa medida de ambas cosas".

El impacto en las comunidades más pequeñas

Finalmente, Guerrera lamentó el efecto que estas políticas tendrán en localidades pequeñas y medianas del interior del país, donde el Estado juega un rol fundamental en áreas como la salud y la educación: "Yo vengo de un pueblo chico y me pregunto qué pasa con la salud o la educación en esas comunidades, porque una empresa privada no va a ir. El Estado no tiene que desaparecer".