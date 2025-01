Maxi Abad: "La democracia no es solo un sistema de gobierno, es una forma de vida"

El legislador Abad dijo que el caso de Venezuela es un indicativo de un clima de época con respecto a la democracia como sistema de convivencia. En su opinión, las democracias atraviesan una crisis profunda.

"El descreimiento sobre la política y los partidos políticos también se tradujo en un debilitamiento de las instituciones, un cuestionamiento al accionar del Estado y una falta de confianza en la importancia de la división de poderes como dimensión esencial del sistema democrático. Todo un viento favorable para experimentos autoritarios", alertó.

Por eso, Abad hizo un llamamiento nacional e internacional a la acción. Concretamente, propuso "Una coordinación diplomática permanente a nivel regional para que los gobiernos latinoamericanos puedan accionar en conjunto y sancionar a la dictadura venezolana, velando por el Estado de Derecho".

"La conformación de una coalición interparlamentaria que pueda acompañar el accionar diplomático y, al mismo tiempo, organizar una campaña permanente por la recuperación de la democracia en Venezuela", sugirió.

También recomendó "La articulación de una red de acción ciudadana internacional a favor de la democracia y los derechos humanos, conformada por referentes de la cultura, el deporte, las ciencias, etc., y por organizaciones no gubernamentales".

"Hoy es urgente movilizarnos por el caso de Venezuela y también por la situación similar que padece Nicaragua. Pero no es para nada descabellado imaginar que estos procesos no están en baja y que pueden desarrollarse en cualquier lugar. Es hora de actuar sin especulaciones de ningún tipo. La democracia no es solo un sistema de gobierno, es una forma de vida", cerró.