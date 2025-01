Moratoria Previsional: Piden su prórroga, ¿cómo impacta en las jubilaciones?

El futuro de miles de jubilados argentinos está en juego, ya que la moratoria previsional, que actualmente permite a los trabajadores sin los 30 años de aportes obligatorios acceder a una jubilación, está por expirar en marzo de 2025. Esta ley, que ha sido clave para que la mayoría de los nuevos jubilados accedieran a sus beneficios, podría dejar a muchos en la cuerda floja si no se prorroga.

El 74% de los nuevos jubilados que accedieron al beneficio previsional en el primer semestre de 2024 lo hicieron gracias a la moratoria, según datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Sin embargo, esta modalidad perderá vigencia en pocos meses, dejando a muchas personas sin opción de acceder a una jubilación digna. Ante esta situación, desde diversos sectores políticos, incluidos los miembros de la bancada de Unión por la Patria (UxP), han solicitado la postergación de la moratoria para evitar lo que consideran una injusticia social.

La crisis previsional y la urgencia de la prórroga

La moratoria previsional, establecida por la Ley 27.705, permitió en los últimos años que miles de personas accedieran a una jubilación a pesar de no haber alcanzado los años de aportes requeridos. Sin embargo, en marzo de 2025, la ley expirará y las consecuencias podrían ser graves, especialmente para las mujeres, que según los datos oficiales, son las más afectadas por la falta de aportes formales a lo largo de su vida laboral.

El diputado Ricardo Herrera, uno de los principales impulsores de la solicitud para la postergación de la moratoria, explicó en redes sociales que, sin esta prórroga, solo podrán jubilarse uno de cada diez mujeres y tres de cada diez varones. La situación es alarmante y, como destacó Herrera, una prórroga de la ley es crucial para asegurar que los adultos mayores tengan acceso a una jubilación digna.

El impacto de la informalidad laboral en las jubilaciones

La falta de aportes suficientes es una consecuencia directa de la alta informalidad laboral en el país. Actualmente, más del 30% de la fuerza laboral argentina se encuentra en la informalidad, lo que impide que miles de trabajadores puedan acceder a una jubilación según las normativas actuales. A su vez, el aumento de la cantidad de jubilados por moratoria también refleja esta problemática. En el último año, 230.390 personas accedieron a sus jubilaciones por este beneficio, mientras que solo 29.959 lo hicieron por el trámite general, cumpliendo con los requisitos de años de aporte.

Con la fecha límite de marzo de 2025 acercándose, la incertidumbre crece. Sin la moratoria, los trabajadores informales, especialmente aquellos con empleos no registrados o con periodos laborales discontinuos, se verán en la imposibilidad de jubilarse.

La alternativa: la PUAM y la difícil situación de los adultos mayores

A partir de marzo de 2025, si no se prorroga la moratoria, las personas que no cuenten con los 30 años de aportes y no puedan acceder al beneficio previsional ordinario solo podrán optar por la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Este beneficio, destinado a aquellos adultos mayores que no cumplen con los requisitos de aportes, ofrece solo el 80% del haber mínimo y no otorga derechos como la pensión por viudez.

En enero de 2025, el valor de la PUAM será de 282.725,61 pesos, lo que representa una cantidad significativamente menor en comparación con las jubilaciones ordinarias. Para las mujeres que no han cumplido con los 30 años de aportes, esto también significa un aumento en la edad jubilatoria, que pasará de 60 a 65 años.

La propuesta de la oposición

Frente a este escenario, la bancada de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados ha solicitado que se incluya la prórroga de la moratoria previsional en el temario de las sesiones extraordinarias que se iniciarán el próximo 20 de enero. Ricardo Herrera, acompañado por otros 37 miembros de su bloque, presentó una resolución formal pidiendo al Poder Ejecutivo que prorrogue la ley 27.705 hasta 2025. En su mensaje en redes sociales, Herrera expresó que sin la prórroga, la situación de miles de jubilados se volvería insostenible.

La solicitud de la prórroga no solo refleja la urgencia de la situación, sino también una creciente preocupación por la sostenibilidad del sistema previsional, que ya se encuentra bajo presión debido a la informalidad laboral y la falta de aportes.

¿Qué se viene para los jubilados?

Mientras tanto, el Gobierno Nacional mantiene su agenda centrada en la seguridad y otros temas prioritarios, dejando fuera de la discusión cuestiones clave como la moratoria previsional y el presupuesto nacional. Sin embargo, el plazo se acorta y la presión crece, ya que miles de argentinos se encuentran en una situación de incertidumbre frente a un sistema previsional cada vez más frágil.

La extensión de la moratoria previsional sigue siendo una prioridad para gran parte del Congreso y organizaciones sociales, que ven en esta medida una herramienta esencial para evitar una crisis aún mayor en el sistema de jubilaciones.