Groenlandia le dice no a Trump: el 85% de su población rechaza ser parte de EE.UU.

Una encuesta realizada por la firma Verian y publicada este martes ha revelado un rechazo rotundo de la población de Groenlandia a las intenciones del presidente estadounidense Donald Trump. El 85% de los groenlandeses no desean que la isla, actualmente un territorio autónomo del Reino de Dinamarca, pase a formar parte de los Estados Unidos. Este resultado se da en el contexto de la insistencia de Trump, quien ha dicho que Groenlandia es crucial para la seguridad de su país.

La encuesta, encargada por los periódicos Berlingske de Dinamarca y Sermitsiaq de Groenlandia, muestra que solo el 6% de la población está a favor de la anexión, mientras que el 9% se encuentra indeciso. El 85% restante se opone tajantemente a la propuesta del presidente de EE.UU. Esta postura marca un desafío directo a las intenciones de Trump, que desde principios de mes ha asegurado que la isla es vital para sus intereses de seguridad nacional.

Trump y su insistencia sobre Groenlandia

En sus declaraciones, Trump argumentó que Groenlandia, por su ubicación estratégica, es de interés crucial para EE.UU., mencionando que Dinamarca debería ceder el control del territorio. Sin embargo, al parecer su visión sobre el deseo de los groenlandeses de unirse a Estados Unidos está muy alejada de la realidad. "Creo que los habitantes de Groenlandia no están contentos con Dinamarca. Yo creo que ellos estarían mucho más felices con nosotros", afirmó Trump en una entrevista el pasado 21 de enero.

Mientras tanto, los líderes groenlandeses han dejado claro que la isla no está en venta. Múte B. Egede, primer ministro de Groenlandia, expresó hace poco: "No queremos ser daneses, no queremos ser estadounidenses, por supuesto, queremos ser groenlandeses". Este sentimiento de independencia es fuerte, ya que Groenlandia goza desde 2009 de una amplia autonomía, incluido el derecho a decidir sobre su independencia mediante referéndum.

Dinamarca responde con firmeza

El gobierno danés también ha tomado cartas en el asunto. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha respaldado la importancia de respetar las fronteras internacionales y enfatizó que cualquier decisión sobre el futuro de Groenlandia corresponde a sus habitantes. En declaraciones a los medios, el canciller danés Lars Lokke Rasmussen dijo: "Groenlandia es Groenlandia. El pueblo groenlandés es un pueblo, y en última instancia, son ellos quienes deciden su futuro".

El interés militar de EE.UU. en Groenlandia

A pesar de la oposición popular, Estados Unidos mantiene una base militar permanente en Pituffik, en el noroeste de Groenlandia, de vital importancia para su sistema de alerta temprana de misiles balísticos. Esta presencia militar ha sido una de las razones por las que Trump ha mostrado un interés continuo en el territorio, argumentando que, dada la ubicación estratégica de la isla, el control de Groenlandia fortalecería la seguridad estadounidense.

Con una población de solo 57.000 habitantes, Groenlandia sigue buscando mantener su autonomía dentro del Reino de Dinamarca, pero el creciente sentimiento de independencia podría desencadenar nuevos movimientos en el futuro. Mientras tanto, la encuesta muestra que la población no está dispuesta a aceptar presiones externas sobre su destino.

El sondeo, realizado entre el 22 y el 26 de enero con una muestra representativa de ciudadanos groenlandeses mayores de 18 años, también revela que el 45% de los groenlandeses considera una amenaza el interés de Trump por la isla. Además, solo el 8% de la población aceptaría un pasaporte estadounidense si tuviera que elegir entre las nacionalidades danesa o estadounidense.