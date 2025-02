Bevilacqua: "Más allá de las diferencias políticas, estamos realizando un muy buen trabajo en conjunto con la Provincia"

El gobernador Axel Kicillof encabezó el acto de entrega de 108 títulos de propiedad gratuitos para familias del municipio de Villarino. Fue en el Centro Educativo y Cultural de la localidad de Mayor Buratovich, junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena; la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; y el intendente local, Carlos Bevilacqua.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Como venimos haciendo hace más de cinco años, en la provincia de Buenos Aires seguimos trabajando en el territorio, junto a cada uno de los 135 intendentes, para dar respuestas a las necesidades de nuestro pueblo”.

“Estas escrituras que estamos entregando se podían obtener en el mercado, pero son tan costosas que muchos bonaerenses llevan años sin poder acceder a ellas: es allí donde aparece el Estado provincial para garantizar sus derechos”, agregó.

“En toda la provincia, pero sobre todo en los pueblos del interior, se comprende fácilmente lo que implica en la vida cotidiana la presencia o no del Estado”, sostuvo el Gobernador y añadió: “Es por eso que nuestro camino seguirá siendo siempre el de reconocer y ampliar el acceso a la vivienda, a la escritura y a todo lo que se requiere para llevar más bienestar e igualdad de oportunidades para los bonaerenses”.

Mena destacó el programa de viviendas bonaerense

Las escrituras están destinadas a familias del distrito y a favor del municipio para lotes sociales y un predio que será donado a la “Sociedad de Fomento La Mascota”. “Este programa muestra la clara decisión del Gobierno de la provincia que trabaja por la igualdad de los bonaerenses: contamos con un Gobernador que hace valer los derechos de todos los habitantes y con un Estado presente que garantiza el libre ejercicio del derecho a la vivienda”, subrayó Mena.

Más de 290 títulos entregados en Villarino

En ese sentido, a través de la Escribanía General de Gobierno ya se entregaron 296 títulos de propiedad gratuitos en Villarino. El intendente Bevilacqua remarcó: “Estas escrituras son producto del compromiso del Gobierno provincial para garantizar el derecho al hogar y el arraigo a muchas familias de nuestro distrito: más allá de las diferencias políticas, estamos realizando un muy buen trabajo en conjunto para brindar una mejor calidad de vida a nuestros vecinos y vecinas”.

"Mi Escritura, Mi Casa": acceso gratuito a la seguridad jurídica

El programa “Mi Escritura, Mi Casa” es impulsado por el Gobierno de la Provincia con el objetivo de brindar seguridad jurídica a quienes no pueden solventar económicamente los honorarios de un escribano particular. El trámite es gratuito, condona las deudas del impuesto inmobiliario y posibilita convertir a las propiedades en bienes de familia para que no puedan ser embargadas.

Asimismo, durante la jornada, Kicillof entregó equipamiento para el cuerpo de bomberos de Pedro Luro, reforzando el compromiso del Estado provincial con los servicios de emergencia y seguridad en la región.