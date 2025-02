Carlos Bevilacqua respaldó la suspensión de las PASO: "Es un gasto innecesario para la Argentina de hoy"

El Senado de la Nación podría convocar en los próximos días una sesión para debatir la suspensión de las PASO en las elecciones legislativas de este año. La iniciativa, que ya obtuvo el respaldo de la Cámara de Diputados, cuenta con el apoyo de distintos sectores políticos que argumentan la necesidad de reducir el gasto electoral en el actual contexto económico del país.

En este marco, Bevilacqua destacó la importancia de reasignar los recursos públicos: "Hay que priorizar los recursos y ponerlos donde más se necesitan y, de última, que cada partido se banque la elección de sus candidatos en una interna, pero no toda la sociedad".

La postura de Bevilacqua sobre el desdoblamiento electoral

El intendente también se refirió al debate sobre el desdoblamiento electoral, una alternativa que ha sido considerada en distintas provincias: "Para mí hay que hacer todo en el mismo momento, siguiendo la mencionada línea de la austeridad y el cuidado de los recursos".

Según el jefe comunal, el actual sistema ya supone una segmentación de los comicios: "De hecho, la elección ya está desdoblada, porque si vas ese día y por un lado tenés boleta única para lo nacional, y boleta tradicional para lo provincial y municipal, con dos urnas separadas, la elección se desdobló".

"Hacer votar dos veces no me parece bien"

El intendente de Villarino subrayó la necesidad de evitar una sobrecarga electoral y administrativa que, según su mirada, afecta tanto a los ciudadanos como a las gestiones locales: "Los que estamos en gestión sabemos lo que cuesta administrar recursos y aplicarlos en cosas sumamente necesarias como salud o educación. Por eso, hacer votar dos veces no me parece bien, la gente quiere ir una vez sola y que no la molesten más".

El debate sobre la suspensión de las PASO continuará en el Senado, donde se espera que los legisladores definan la continuidad o eliminación del sistema de elecciones primarias en la Argentina.