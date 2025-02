Alerta de gremios docentes: peligro de conflicto salarial a días del inicio de clases

A pocos días del inicio de clases, los gremios docentes de la CGT han alzado la voz para alertar sobre la grave situación que atraviesa el sector. Los líderes sindicales están preocupados por la falta de convocatoria oficial para iniciar la paritaria nacional docente, que definiría el salario mínimo para los educadores de todo el país. Mientras tanto, las tensiones aumentan debido a los bajos salarios, que según los sindicalistas, se encuentran por debajo de la línea de indigencia.

La crisis salarial y el impacto en la educación

Sergio Romero, secretario de Políticas Educativas de la CGT y líder de la Unión Docentes Argentinos (UDA), fue el principal portavoz de la preocupación gremial. Durante una reunión con otros sindicatos del sector, entre ellos AMET y CEA, Romero destacó la gravedad de la situación: “Estamos a horas del inicio de clases y aún no hay convocatoria para discutir los salarios. No nos vamos a hacer responsables si llegamos a un conflicto. El único responsable es el Gobierno”, afirmó con firmeza.

Según los gremios, el salario mínimo docente se mantiene desde agosto en $420.000, una cifra que consideran insuficiente y que no cubre ni siquiera el costo básico de la canasta familiar. “Los docentes están ganando sueldos por debajo de la línea de indigencia. Esto no es un problema solo para Argentina, sino que es una vergüenza en toda América Latina”, remarcó Romero, quien enfatizó que la situación no solo afecta a los docentes, sino a todo el sistema educativo del país.

El Gobierno enfrenta presiones ante la inacción

Por su parte, el Gobierno aún no ha fijado una fecha para la paritaria nacional docente, lo que ha generado inquietud en el sector. Fuentes oficiales aseguraron a Infobae que “no hay una fecha prevista” para la reunión, aunque intentaron minimizar el impacto diciendo que no se espera que la situación derive en un conflicto que impida el inicio de clases. Sin embargo, los gremios no están dispuestos a esperar mucho más tiempo.

Desde la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), también se expresó preocupación por la falta de respuestas. Sonia Alesso, líder de CTERA, afirmó que “si el Gobierno no convoca la paritaria la próxima semana, nos veremos obligados a reunir a los secretarios generales para definir los pasos a seguir”.

La última paritaria y la falta de consenso

La última discusión paritaria tuvo lugar en agosto de 2024, cuando el Gobierno estableció el salario mínimo docente para el cargo de maestro. Sin embargo, el acuerdo no fue consensuado con los gremios y generó un rechazo generalizado, ya que el aumento propuesto no satisface las demandas del sector.

Los números del salario docente para 2024

A partir del 1º de abril de 2024, el salario mínimo de un docente de jornada simple será de $380.000, subiendo a $400.000 en mayo y a $420.000 en julio. Sin embargo, según los gremios, estos aumentos no son suficientes y se encuentran por debajo de la inflación y la creciente desigualdad salarial que afecta a los trabajadores de la educación.

El futuro de la educación en Argentina depende de una solución

Los gremios docentes de la CGT y otras organizaciones sindicales siguen buscando una solución urgente a la crisis educativa. Aunque esperan un llamado a paritarias la próxima semana, ya han dejado claro que no permitirán que la situación empeore sin que se tomen decisiones que beneficien a los trabajadores de la educación.