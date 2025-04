El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, continúa con una agenda activa en el distrito, abordando temas clave como el acceso a la jubilación, la educación y el fortalecimiento democrático. En los últimos días, recibió a la presidenta del Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires, Marina Moretti, supervisó los avances en la construcción de la nueva facultad de Ciencias, Tecnología, Innovación, Robótica e Inteligencia Artificial y respaldó el pedido de desdoblamiento de las elecciones municipales y provinciales.

Derechos previsionales: el Estado como garante de la jubilación

En un encuentro con Marina Moretti, titular del IPS bonaerense, Mario Ishii dialogó sobre los derechos previsionales de los trabajadores paceños. El intendente enfatizó la importancia de garantizar el acceso a la jubilación como un derecho fundamental y destacó el rol del Estado en su cumplimiento.

“Poder jubilarse es un derecho, y es responsabilidad del Estado garantizarlo”, sostuvo Ishii tras la reunión. En José C. Paz, la articulación con el IPS busca facilitar los trámites y garantizar que los trabajadores puedan acceder a sus beneficios de manera eficiente.

Malvinas: memoria y homenaje a los veteranos

En el marco del 2 de Abril, el municipio de José C. Paz conmemoró a los excombatientes y caídos en la Guerra de Malvinas. En representación de Ishii, el secretario de Gobierno, Pablo Mansilla, acompañó la vigilia en el Centro de Ex Combatientes local, donde veteranos y familiares se reunieron para rendir homenaje.

El jefe comunal destacó la importancia de mantener viva la memoria de quienes defendieron la soberanía nacional: “Recordamos con orgullo y respeto a quienes defendieron nuestra patria y honramos la memoria de los héroes que dieron su vida en Malvinas”.

Educación y tecnología: avanza la construcción de una nueva facultad

Ishii también compartió imágenes del avance en la construcción de la nueva Facultad de Ciencias, Tecnología, Innovación, Robótica e Inteligencia Artificial. Este centro educativo, que se desarrolla con mano de obra y recursos municipales, representa un paso clave para la formación en áreas estratégicas para el futuro del distrito y del país.

“Todas las semanas me acerco a supervisar la obra”, expresó el intendente, reafirmando su compromiso con la educación pública y el acceso a conocimientos de vanguardia. Con esta iniciativa, José C. Paz sigue fortaleciendo su oferta académica, complementando el crecimiento de la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ).

Les comparto imágenes de los avances en la nueva facultad de Ciencias, Tecnología, Innovación, Robótica e IA (Inteligencia Artificial) de #JoséCPaz. Todas las semanas me acerco a supervisar la obra que se realiza con mano de obra y recursos municipales. pic.twitter.com/Kw3o1s9vK2 — Mario Ishii (@ishiiargentina) April 1, 2025

Desdoblamiento electoral: una demanda de los intendentes

Por último, Mario Ishii fue uno de los intendentes que solicitó al gobernador Axel Kicillof el desdoblamiento de las elecciones provinciales y municipales. La propuesta busca separar los comicios locales de los provinciales y nacionales con el objetivo de garantizar un debate más profundo sobre las problemáticas específicas de cada distrito.

“Los intendentes le solicitamos al gobernador Axel Kicillof el desdoblamiento de las elecciones provinciales y municipales para garantizar el ejercicio democrático y permitir un debate real sobre los desafíos bonaerenses”, expresó el jefe comunal.

Con esta postura, Ishii se suma a otros jefes municipales que buscan mayor autonomía en la definición del futuro político de sus comunidades, permitiendo que los ciudadanos elijan a sus autoridades locales en un contexto más enfocado en las problemáticas propias de cada municipio.

Un intendente con una agenda activa

Mario Ishii continúa consolidando su gestión con un enfoque en la inclusión social, la memoria histórica, la educación y el fortalecimiento de la democracia local. Su trabajo en conjunto con el IPS, el compromiso con la construcción de nuevas instituciones educativas y su impulso por la autonomía electoral reflejan una agenda diversa y enfocada en el desarrollo de José C. Paz.