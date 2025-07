El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, respondió con dureza a las declaraciones del candidato a embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, quien en una audiencia ante el Senado norteamericano criticó a Cristina Kirchner, sugirió que está “bajo arresto domiciliario debido a cierto favoritismo político” y adelantó que buscará reunirse con los gobernadores para “vigilar que no hagan acuerdos con los chinos”.

“Repudiamos las declaraciones ante el Congreso de Estados Unidos del candidato de Trump a embajador en Argentina. Son intolerables”, expresó Kicillof. Para el mandatario, Lamelas incurrió en una “violación del derecho internacional” y sus dichos evocan “las épocas más oscuras de injerencia” de Washington en América Latina.

“Ni se moleste en venir a La Plata”

Durante su exposición en la Cámara alta, Lamelas expresó que planea visitar las 23 provincias argentinas para “dialogar con los gobernadores” e impedir alianzas estratégicas con China. En ese marco, Kicillof lo acusó de actuar como “tutor de las políticas soberanas” de un país que aún no lo ha recibido formalmente como diplomático.

“Escuché decir al Sr. Lamelas que aspira a reunirse con los gobernadores. Ya le adelanto que ni se moleste en venir a La Plata: acá nadie lo va a recibir”, lanzó el gobernador, quien también lo enfrentó públicamente en un acto en Berazategui. “Será que se cree que todos en Argentina andamos lamiendo botas como hace Milei”, disparó.

En su comunicado, Kicillof vinculó las declaraciones de Lamelas con la política exterior del presidente Javier Milei. “Además de bailar en las suntuosas fiestas de Donald Trump, Milei ataca permanentemente a los gobernadores, desfinancia a las provincias, desprecia el federalismo e incluso ha amenazado con intervenir la provincia de Buenos Aires”, sostuvo. Para el mandatario, esto demuestra un “humillante sometimiento” del oficialismo nacional a intereses extranjeros.

Apoyo de otros gobernadores

El repudio a Peter Lamelas no se limitó a la provincia de Buenos Aires. Gobernadores de distintas jurisdicciones también rechazaron sus dichos y advirtieron que no será bienvenido en sus distritos. El riojano Ricardo Quintela fue tajante: “En nuestra provincia no va a ser aceptado y no se le va a permitir su presencia acá”.

Sergio Ziliotto expresó: “En La Pampa no aceptamos, ni aceptaremos, intromisiones externas que busquen disciplinarnos. Los únicos que nos mandan son las y los pampeanos”. Por su parte, el fueguino Gustavo Melella fue más allá: “Quédese en su país a resolver sus problemas de corrupción. Deje de ser socio de los usurpadores británicos”.

“Las elecciones no son simples legislativas”

En el cierre de su mensaje, Kicillof sostuvo que lo ocurrido con Lamelas y la postura del Gobierno nacional reafirman la necesidad de una mayor defensa de la soberanía. “Frente a este nivel de entrega y amenaza, las elecciones de septiembre y octubre no son unas simples elecciones legislativas. Hay que sumar fuerzas para defender la Constitución, el federalismo y la soberanía nacional”, concluyó.