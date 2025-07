—Intendente, ¿cómo fue el proceso para lograr una lista unidad en Casares? ¿Qué desafíos hubo a la hora de sentar en la misma mesa a todos los sectores del peronismo?

No, acá en Casares no tuvimos problema. Al espacio del Frente Renovador se le dio el tercer lugar en el Concejo Deliberante, así como el segundo y tercero en el Consejo Escolar, y al espacio de La Cámpora se le dio el quinto lugar del Consejo Deliberante. El resto son todos del MDF. Así que hubo un acuerdo muy fácil, el martes o miércoles ya teníamos la lista conformada sin ningún tipo de problema.

—¿Y por qué eligieron a Ana Laffont para encabezar la boleta?

Ella fue una docente, directora, inspectora de educación, con un gran prestigio y ahora, jubilada en educación, es una mujer que en el Concejo Deliberante tiene mucha trayectoria, siempre ha sido presidenta del Concejo y no hay nadie que tenga su experiencia, porque no olvidemos que esta es una elección legislativa, de concejales, acá en Carlos Casares.

No hay nadie en Casares que tenga la experiencia, los conocimientos y la idoneidad que tiene Ana para manejar un Concejo Deliberante y para conocer el reglamento, la ley orgánica municipal. A mí que estoy en el Ejecutivo, tenerla como presidenta o como parte del Concejo Deliberante me da tranquilidad y seguridad, porque el Ejecutivo necesita permanentemente de la convalidación de muchas acciones, de una ordenanza que tiene que estar bien hecha, y no nos podemos equivocar. Ella a veces nos corrige cosas porque es una persona que tiene mucha experiencia.

Y es una peronista militante de toda la vida. Tiene atribuciones por demás, nunca la habían hecho encabezar la lista, y es una mujer, también me gusta eso. Es una figura reconocida por todos los espacios, La Cámpora, el Frente Renovador, no hay nadie que diga 'Ana no'.

Ana Laffont y Daniel Stadnik en la Apertura del Período de Sesiones Ordinarias 2025.

—El gobernador Kicillof anticipó una campaña "roñosa" por parte de la oposición. ¿Lo ve también reflejado en el escenario local, o no se percibe de esa manera en Casares?

En Casares, nosotros que hace 13 años y medio que estamos en la gestión, no lo percibo. Pero lo que tenemos siempre acá es una crítica permanente. La oposición es especialista en criticar, y no digo que esté mal, pero lo que sí digo es que en estos años no he escuchado propuestas de alternativas.

Si hay algo que hemos hecho son muchísimas obras acá, el fuerte de nuestra gestión ha sido la obra pública. Entonces, en algún momento la oposición debería ensayar una propuesta. Hoy estamos a 45 días de la elección y todavía de la oposición no escuchamos una propuesta. Pero después, agravios no, para nada. Es mutuo, lo mismo nosotros con la oposición. Acá somos todos vecinos, nosotros que nos cruzamos en el club, en la cancha, en el café, en la calle.