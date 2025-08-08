Sujarchuk publicó un libro sobre IA y es elegido entre los alcaldes más innovadores de América Latina
El intendente de Escobar publicó “Mañana es hoy. Alianzas para una ciudadanIA inteligente”. Paralelamente, recibió reconocimientos basados en su visión para integrar tecnología, gestión y bienestar social.Municipales08 de agosto de 2025Soledad Castellano
El intendente de Escobar y exsecretario de Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk, publicó un libro en el que presenta una aguda reflexión sobre la ética y la participación ciudadana en tiempos de Inteligencia Artificial (IA).
Se trata de “Mañana es hoy. Alianzas para una ciudadanIA inteligente”, publicado por la editorial Planeta con prólogos de Felipe Pigna y Santiago Siri. En el libro, analiza el impacto de la IA y los nuevos desafíos que esta fase de la revolución digital le plantea a la gestión del Estado, la seguridad, la educación, la salud y el mundo del trabajo y la producción.
Lejos de un enfoque técnico, “Mañana es hoy” es un manifiesto que plantea que el futuro digital también debe ser profundamente humano.
Paralelamente, Sujarchuk recibió dos importantes reconocimientos basados en su labor al frente del Municipio de Escobar y su visión para integrar tecnología, gestión y bienestar social.
Por un lado, fue elegido entre los 30 alcaldes más innovadores de América Latina por la organización sin fines de lucro RIL (Red de Innovación Local), que valoró su capacidad para liderar transformaciones públicas de alto impacto. En esa lista hay solo tres argentinos. La misma institución también le otorgó el sello “Ciudad del Conocimiento” a Escobar, una validación de las políticas públicas en la temática. Según RIL, “las ciudades elegidas son aquellas que tienen una trayectoria y una hoja de ruta muy clara para que otras ciudades puedan replicar: contagian buenas prácticas, inspiran, son nuestras ciudades faro".
Además, Sujarchuk también fue elegido como uno de los siete líderes postulados para el prestigioso Smart City Prize, que se entrega el 30 de septiembre en Seúl, Corea del Sur, en la categoría Liderazgo. En esa lista hay solo dos latinoamericanos: el alcalde de Escobar y su colega de Santiago de Cali (Colombia) Alejandro Eder Garcés. Este galardón internacional se entrega junto a la World Smart Sustainable Cities Organization (WeGO) a quienes impulsan el uso innovador de la tecnología y los datos para mejorar la calidad de vida en sus ciudades.
Necochea impulsa su comunidad productiva con la llegada de “Modo Emprender”
Organizado por el municipio, “Modo Emprender” combinará exposición, networking y asesoramiento financiero para emprendedores y productores.
Julián Álvarez y Leandro Decuzzi lanzaron “Colectivo UNLa”
Se trata de un nuevo medio de transporte gratuito que unirá a la universidad con la estación.
Más seguridad vial y mejores entornos escolares en Luján con nuevas obras municipales
Con fondos municipales y provinciales, el distrito ejecuta 37 intervenciones viales en Zapiola y mejoras edilicias en la Secundaria N° 11 y la Primaria N° 31.
Se inauguró el Hospital Municipal de Medicina Cardiovascular en Tigre
El intendente Julio Zamora inauguró el Hospital Municipal de Medicina Cardiovascular "Dr. Genaro Serantes" en Tigre centro.
Encuesta caliente: los datos que preocupan a Javier Milei
Una encuesta en la Provincia de Buenos Aires agitó las aguas de cara al 7 de septiembre. ¿Quién lidera y por qué preocupa al oficialismo? Todos los números.
ANSES: calendario de cobro de jubilaciones y pensiones en agosto 2025, según DNI
El organismo previsional confirmó las fechas de cobro para jubilados y pensionados, diferenciadas por monto y terminación de DNI. También detalló los nuevos valores con aumento y bonos extraordinarios.
Entrevista GLP. Acusan a Jaime Méndez de gobernar "para una sola clase social" y relegar las necesidades de los barrios en favor de negocios privados en San Miguel
Mientras crece el hambre en los barrios más humildes y se multiplican las familias que dependen de comedores comunitarios, los hospitales municipales colapsan por falta de personal, recursos e insumos. Los vecinos advierten que, lejos de garantizar el acceso a derechos básicos como la salud, el trabajo o la vivienda, Méndez prioriza la construcción de countries en tierras municipales y profundiza la desigualdad en San Miguel.