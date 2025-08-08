El exvicepresidente y actual diputado nacional Julio Cobos lanzó duras críticas al presidente Javier Milei y al PRO por el acuerdo electoral alcanzado para las elecciones legislativas del 7 de septiembre de 2025.

En una entrevista, el legislador mendocino afirmó que el mandatario, en lugar de cumplir su promesa de “ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo”, terminó aplicándoselo al partido fundado por Mauricio Macri.

“Se lo acaba de poner al PRO, al partido que lo ayudó, le dio la fórmula presidencial para integrar el Gabinete y ahora le decís ‘vení, en un contrato de adhesión, es La Libertad Avanza’”.

Polémica por el uso de una frase histórica

Cobos también cuestionó la foto que Milei se tomó en La Matanza junto a los candidatos de La Libertad Avanza, donde aparecía un cartel con la leyenda “Kirchnerismo nunca más”, escrito con la tipografía y el diseño del informe de la Conadep sobre el terrorismo de Estado.

“No podés usar una frase sensible o banalizarla, porque fue parte de una historia dura y tenía otro objetivo”, sostuvo el diputado.

Además, criticó la falta de propuestas concretas del oficialismo: “Tiene que decir que va a hacer cosas mejores y no solo confiar en que el kirchnerismo se va a ir apagando”.

Fuego amigo: críticas a la UCR

Cobos no ahorró cuestionamientos para su propio espacio político. Aseguró que el radicalismo atraviesa una crisis profunda: “Está en coma, esta es la verdad”. Lamentó la ausencia de una conducción nacional sólida: “Es una lástima porque no tuvimos un radicalismo nacional. No hubo articulación entre el comité y los gobernadores. Cada uno hizo lo que pudo para subsistir y se transformaron en partidos provinciales sin una articulación nacional”.

El diputado consideró que la falta de cohesión debilitó el rol del partido en el Congreso: “Cuando íbamos a votar, cada uno incidía con los legisladores que tenían mayor dependencia, y nos hemos desdibujado”.