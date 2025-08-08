La dura frase de Cobos para Milei y el PRO por su acuerdo electoral
Explosivas frases de Cobos contra Milei, el PRO y la UCR: “Está en coma”. El acuerdo electoral 2025, en el centro de la polémica. Todos los detalles.Política08 de agosto de 2025Juan Manuel Villarreal
El exvicepresidente y actual diputado nacional Julio Cobos lanzó duras críticas al presidente Javier Milei y al PRO por el acuerdo electoral alcanzado para las elecciones legislativas del 7 de septiembre de 2025.
En una entrevista, el legislador mendocino afirmó que el mandatario, en lugar de cumplir su promesa de “ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo”, terminó aplicándoselo al partido fundado por Mauricio Macri.
“Se lo acaba de poner al PRO, al partido que lo ayudó, le dio la fórmula presidencial para integrar el Gabinete y ahora le decís ‘vení, en un contrato de adhesión, es La Libertad Avanza’”.
Polémica por el uso de una frase histórica
Cobos también cuestionó la foto que Milei se tomó en La Matanza junto a los candidatos de La Libertad Avanza, donde aparecía un cartel con la leyenda “Kirchnerismo nunca más”, escrito con la tipografía y el diseño del informe de la Conadep sobre el terrorismo de Estado.
“No podés usar una frase sensible o banalizarla, porque fue parte de una historia dura y tenía otro objetivo”, sostuvo el diputado.
Además, criticó la falta de propuestas concretas del oficialismo: “Tiene que decir que va a hacer cosas mejores y no solo confiar en que el kirchnerismo se va a ir apagando”.
Fuego amigo: críticas a la UCR
Cobos no ahorró cuestionamientos para su propio espacio político. Aseguró que el radicalismo atraviesa una crisis profunda: “Está en coma, esta es la verdad”. Lamentó la ausencia de una conducción nacional sólida: “Es una lástima porque no tuvimos un radicalismo nacional. No hubo articulación entre el comité y los gobernadores. Cada uno hizo lo que pudo para subsistir y se transformaron en partidos provinciales sin una articulación nacional”.
El diputado consideró que la falta de cohesión debilitó el rol del partido en el Congreso: “Cuando íbamos a votar, cada uno incidía con los legisladores que tenían mayor dependencia, y nos hemos desdibujado”.
Mientras crece el hambre en los barrios más humildes y se multiplican las familias que dependen de comedores comunitarios, los hospitales municipales colapsan por falta de personal, recursos e insumos. Los vecinos advierten que, lejos de garantizar el acceso a derechos básicos como la salud, el trabajo o la vivienda, Méndez prioriza la construcción de countries en tierras municipales y profundiza la desigualdad en San Miguel.