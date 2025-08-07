Encuesta sacude al oficialismo: ¿hay vuelta atrás con la economía?

Una encuesta nacional muestra que la desaprobación al Gobierno crece sin freno y la economía mete miedo: ¿qué piensa hoy el votante argentino?

Encuestas07 de agosto de 2025Juan Manuel VillarrealJuan Manuel Villarreal
Francos Guillermo
Encuesta nacional: Milei bajo presión por economía, inseguridad y caída de imagen

Una nueva edición del Monitor de Humor Social y Político, elaborado por D’Alessio IROL / Berensztein, muestra un deterioro sostenido en la percepción económica de los argentinos. Según el relevamiento de julio, un 54% considera que la situación actual está peor que hace un año, mientras que apenas un 44% cree que mejoró.

consumoMás tarjeta y menos changuito: cae el consumo básico según informe

Entre los votantes de La Libertad Avanza, el optimismo aún prevalece, aunque se desgasta levemente: el 72% mantiene una evaluación positiva, un punto menos que el mes anterior. En cambio, entre quienes eligieron a Unión por la Patria, el 91% sostiene una visión negativa, un dato que crece 3 puntos y muestra un clima cada vez más crítico.

Dalessio IROL

Expectativas a futuro: se instala el pesimismo

La esperanza también se debilita. Por segundo mes consecutivo, el informe revela que la mayoría de los encuestados cree que la economía empeorará dentro de un año: el 49% tiene una expectativa negativa, frente al 45% que todavía cree que habrá mejoras.

En los votantes opositores el pesimismo se dispara al 87%, tres puntos más que en junio. La percepción del futuro se vuelve un terreno cada vez más adverso para el oficialismo.

Aprobación de la gestión: cuatro meses de caída consecutiva

La imagen del gobierno de Javier Milei continúa en descenso. Un 55% de los argentinos desaprueba su gestión, según los últimos datos del estudio, lo que representa un aumento de dos puntos respecto al mes anterior.

Evaluación gestión del gobierno nacional

Aunque el respaldo se mantiene sólido entre los libertarios, también muestra signos de erosión: el 74% de los votantes de LLA aprueba la gestión, pero el dato marca una baja de 4 puntos. Del otro lado, la mirada crítica se consolida en el electorado kirchnerista, donde el 96% la evalúa negativamente.

El miedo a la inseguridad lidera las preocupaciones

La encuesta también consultó sobre las principales preocupaciones que afectan a los argentinos. Y el resultado no deja lugar a dudas: la inseguridad encabeza el ranking con un 66%, seguida por la incertidumbre económica (60%) y la ausencia de propuestas para el crecimiento (53%).

temas que preocupan

Con menor visibilidad mediática pero creciente inquietud, aparecen dos temas clave: la ciencia y la educación, con el 41% y 38% respectivamente. Indicadores que podrían marcar el pulso del malestar social más allá del bolsillo.

¿Qué tan fuerte es el respaldo a Milei?

A pesar de las señales de alerta, el oficialismo mantiene su liderazgo en imagen política a nivel general, gracias al núcleo duro de votantes que aún sostiene su respaldo.

Menem DiputadosLa oposición reactivó la causa $Libra y volteó decretos de Milei

Sin embargo, la combinación de desaprobación creciente, pesimismo económico, y una agenda de preocupaciones sociales amplia y diversa, pone al gobierno en una situación frágil a medida que avanza el segundo semestre del año.

