A pesar de algunos brotes verdes en la economía durante el segundo trimestre de 2025, el consumo masivo sigue mostrando signos de agotamiento. Según datos oficiales correspondientes a mayo, las ventas en supermercados mayoristas cayeron un 5% interanual, y aunque subieron ligeramente respecto al mes anterior, ese aumento no llegó al 1%.

En el caso de los supermercados, los números pintan un panorama algo más optimista con un aumento interanual del 6,1%, aunque con una baja del 1,2% respecto a abril. Sin embargo, cuando se toma una foto más amplia, el escenario es preocupante: las ventas de los mayoristas se ubican un 34% por debajo del nivel que tenían al inicio del mandato de Javier Milei, y en los supermercados la caída acumulada ronda el 28%.

Ventas sin recuperación real: lo que muestran los acumulados

Si bien desde enero de 2025 se registra una suba sostenida de las ventas en supermercados, esta recuperación no ha sido suficiente para revertir la pérdida acumulada desde el cambio de gobierno. En total, la caída acumulada desde el inicio de la gestión alcanza el 7% en supermercados y un alarmante 19% en mayoristas.

Esta divergencia entre canales podría estar reflejando un comportamiento defensivo por parte de los supermercados: venden mercadería en stock sin reponerla con nuevas compras a mayoristas, debido a la incertidumbre y la caída del poder adquisitivo de los salarios. La estrategia parece ser sobrevivir al corto plazo sin apostar a un repunte sostenido de la demanda.

El crédito gana terreno: crece el endeudamiento para cubrir lo básico

Uno de los datos más reveladores del informe es el cambio en los medios de pago utilizados por los consumidores. Entre diciembre de 2023 y mayo de 2025, el uso de tarjetas de crédito en supermercados subió del 39% al 46% del total de las compras.

En paralelo, se registró una fuerte caída del uso de débito (del 34% al 27%) y del efectivo (del 20% al 16%), lo que sugiere un avance sostenido del endeudamiento como mecanismo para cubrir necesidades básicas: alimentos, productos de higiene y artículos de primera necesidad.

Este comportamiento no solo refleja la fragilidad de los ingresos de los hogares, sino que expone una peligrosa tendencia: el consumo se sostiene a crédito en un contexto de incertidumbre económica, pérdida salarial y precios que siguen sin dar respiro.

El mercado interno sigue débil, con señales mixtas y alerta encendida

La combinación de ventas aún deprimidas, mayor dependencia del crédito y una contracción persistente en el canal mayorista indica que el consumo interno no logra recomponerse plenamente. Aunque algunos indicadores pueden sugerir una mejora, los niveles actuales siguen por debajo de los registrados al comienzo de la gestión actual.

Este escenario evidencia que la recuperación no está consolidada y que el consumo masivo —motor clave de la economía argentina— todavía enfrenta obstáculos estructurales profundos, entre ellos, la pérdida de poder adquisitivo, el endeudamiento familiar y la desconfianza generalizada.