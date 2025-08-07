Argentina: el empleo formal cae y la informalidad se dispara

Según el último informe casi 9 millones de argentinos trabajan en negro. Crece la informalidad y se profundiza la precariedad laboral en todo el país.

Informalidad
El trabajo en negro no frena: casi 9 millones de argentinos ya están en la informalidad

En medio de una economía en recesión, la informalidad laboral sigue ganando terreno en Argentina y ya afecta a casi 9 millones de personas. Los sectores más impactados: construcción, agro, gastronomía y servicio doméstico. A pesar de una leve reactivación, el empleo formal sigue sin despegar y crece la preocupación por el aumento sostenido de la precarización.

Qué dicen los números: informalidad en alza y empleo registrado estancado

Según un informe de Argendata, basado en datos del Indec, el 42% de los trabajadores en Argentina están en la informalidad. Se trata de unos 8,8 millones de personas, de las cuales 5,5 millones son asalariados sin aportes de sus empleadores y 3,3 millones son cuentapropistas o patrones no registrados.

El dato representa una suba de 1,2 puntos interanuales, ya que en el primer trimestre de 2024 el nivel de informalidad era del 40,8%.

Mercado de trabajo INDEC

Jóvenes, mujeres y adultos mayores, los más afectados

Los datos oficiales muestran que los grupos más expuestos al empleo informal son:

  • Jóvenes hasta 29 años: 58,7%
  • Mayores de 65 años: 49,5%
  • Mujeres: 43,4% frente al 40,9% de los hombres
  • Cuentapropistas: 62,4% trabajan en negro
  • Asalariados: 36,1% no registrados
  • Empleadores: 19,7% también están fuera del sistema formal

Schteingart: “El empleo formal viene muy débil”

Para el sociólogo Daniel Schteingart, referente de Fundar, “el empleo formal viene muy débil” y la informalidad seguirá creciendo. Aseguró que, si bien hubo “una reactivación económica fuerte”, no fue suficiente para frenar la precarización laboral.

“El problema es que la industria y la construcción son los grandes perdedores del modelo actual, y son sectores con fuerte capacidad de generar empleo formal”, explicó. Además, alertó que millones de argentinos trabajan sin derechos básicos: sin cobertura médica, sin aportes previsionales, sin licencias pagas ni protección ante accidentes.

Consecuencias económicas: evasión, baja productividad y desigualdad

La informalidad también tiene un fuerte impacto en la economía nacional. Según Schteingart:

  • Erosiona la base tributaria y complica el financiamiento del sistema previsional.
  • Reduce la productividad, ya que los trabajos en negro suelen estar en sectores de baja escala y escasa capacitación.
  • Genera competencia desleal, afectando a quienes sí cumplen con la ley.
  • Perpetúa la desigualdad y la baja calidad del empleo en amplios sectores.

Subas y bajas: cómo cambió la informalidad en los últimos 40 años

El informe histórico de Argendata muestra que la informalidad laboral tuvo varios picos:

  • 1986: 26,9%
  • 1995: 32,7%
  • 2003: 49,4% tras la crisis de 2001
  • 2024: 36%
  • 2025: 42%

Schteingart señaló que, aunque los métodos de medición cambiaron, hoy Argentina está en niveles similares a los de hace 15 años, con momentos aún peores tras la crisis del 2001, donde se superó el 50%.

Evolución de la informalidad en Argentina

Presión tributaria y sistema mal diseñado: causas de fondo

El especialista también apuntó a los problemas estructurales del país: "Argentina tiene niveles muy altos de evasión impositiva y un sistema tributario mal diseñado. Eso desalienta la contratación en blanco", explicó. Además, la alta presión fiscal sobre el empleo formal encarece las relaciones laborales registradas y alienta la informalidad, especialmente en microempresas y trabajadores independientes.

Radiografía sectorial: quiénes están más en negro

Los rubros con mayor nivel de informalidad, según Argendata, son:

  • Servicio doméstico
  • Construcción
  • Gastronomía
  • Agropecuario

En todos estos casos, más del 60% de los trabajadores están en negro. La razón, según Schteingart, es clara: son sectores de baja productividad, con pequeñas unidades productivas difíciles de fiscalizar y costosas de formalizar.

En contraste, las industrias grandes, petroleras, mineras o financieras tienen tasas de informalidad inferiores al 15% gracias a su escala, fiscalización y sindicalización más robusta.

Informalidad en las provincias

Norte vs. sur: el mapa de la desigualdad laboral

El informe revela una fuerte brecha regional:

Provincias con más informalidad:

  • Salta: 53%
  • Santiago del Estero: 51,1%
  • Tucumán: 50,2%
  • Corrientes: 49,7%

Provincias con menos informalidad:

  • Tierra del Fuego: 14,3%
  • Santa Cruz: 19,4%
  • Chubut: 22,4%
  • Neuquén: 22,9%

Schteingart lo atribuye al perfil productivo y desarrollo económico: las provincias más pobres, con mayor peso del agro o el trabajo informal, son las más afectadas. Las del sur, con industrias más estructuradas, tienen mejores condiciones laborales.

