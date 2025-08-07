Argentina: el empleo formal cae y la informalidad se dispara

El trabajo en negro no frena: casi 9 millones de argentinos ya están en la informalidad

El trabajo en negro no frena: casi 9 millones de argentinos ya están en la informalidad

En medio de una economía en recesión, la informalidad laboral sigue ganando terreno en Argentina y ya afecta a casi 9 millones de personas. Los sectores más impactados: construcción, agro, gastronomía y servicio doméstico. A pesar de una leve reactivación, el empleo formal sigue sin despegar y crece la preocupación por el aumento sostenido de la precarización.

Qué dicen los números: informalidad en alza y empleo registrado estancado

Según un informe de Argendata, basado en datos del Indec, el 42% de los trabajadores en Argentina están en la informalidad. Se trata de unos 8,8 millones de personas, de las cuales 5,5 millones son asalariados sin aportes de sus empleadores y 3,3 millones son cuentapropistas o patrones no registrados.

El dato representa una suba de 1,2 puntos interanuales, ya que en el primer trimestre de 2024 el nivel de informalidad era del 40,8%.

Jóvenes, mujeres y adultos mayores, los más afectados

Los datos oficiales muestran que los grupos más expuestos al empleo informal son:

Jóvenes hasta 29 años: 58,7%

Mayores de 65 años: 49,5%

Mujeres: 43,4% frente al 40,9% de los hombres

Cuentapropistas: 62,4% trabajan en negro

Asalariados: 36,1% no registrados

Empleadores: 19,7% también están fuera del sistema formal

Schteingart: “El empleo formal viene muy débil”

Para el sociólogo Daniel Schteingart, referente de Fundar, “el empleo formal viene muy débil” y la informalidad seguirá creciendo. Aseguró que, si bien hubo “una reactivación económica fuerte”, no fue suficiente para frenar la precarización laboral.

“El problema es que la industria y la construcción son los grandes perdedores del modelo actual, y son sectores con fuerte capacidad de generar empleo formal”, explicó. Además, alertó que millones de argentinos trabajan sin derechos básicos: sin cobertura médica, sin aportes previsionales, sin licencias pagas ni protección ante accidentes.

Consecuencias económicas: evasión, baja productividad y desigualdad

La informalidad también tiene un fuerte impacto en la economía nacional. Según Schteingart:

Erosiona la base tributaria y complica el financiamiento del sistema previsional.

Reduce la productividad, ya que los trabajos en negro suelen estar en sectores de baja escala y escasa capacitación.

Genera competencia desleal, afectando a quienes sí cumplen con la ley.

Perpetúa la desigualdad y la baja calidad del empleo en amplios sectores.

Subas y bajas: cómo cambió la informalidad en los últimos 40 años

El informe histórico de Argendata muestra que la informalidad laboral tuvo varios picos:

1986: 26,9%

1995: 32,7%

2003: 49,4% tras la crisis de 2001

2024: 36%

2025: 42%

Schteingart señaló que, aunque los métodos de medición cambiaron, hoy Argentina está en niveles similares a los de hace 15 años, con momentos aún peores tras la crisis del 2001, donde se superó el 50%.

Presión tributaria y sistema mal diseñado: causas de fondo

El especialista también apuntó a los problemas estructurales del país: "Argentina tiene niveles muy altos de evasión impositiva y un sistema tributario mal diseñado. Eso desalienta la contratación en blanco", explicó. Además, la alta presión fiscal sobre el empleo formal encarece las relaciones laborales registradas y alienta la informalidad, especialmente en microempresas y trabajadores independientes.

Radiografía sectorial: quiénes están más en negro

Los rubros con mayor nivel de informalidad, según Argendata, son:

Servicio doméstico

Construcción

Gastronomía

Agropecuario

En todos estos casos, más del 60% de los trabajadores están en negro. La razón, según Schteingart, es clara: son sectores de baja productividad, con pequeñas unidades productivas difíciles de fiscalizar y costosas de formalizar.

En contraste, las industrias grandes, petroleras, mineras o financieras tienen tasas de informalidad inferiores al 15% gracias a su escala, fiscalización y sindicalización más robusta.

Norte vs. sur: el mapa de la desigualdad laboral

El informe revela una fuerte brecha regional:

Provincias con más informalidad:

Salta: 53%

Santiago del Estero: 51,1%

Tucumán: 50,2%

Corrientes: 49,7%

Provincias con menos informalidad:

Tierra del Fuego: 14,3%

Santa Cruz: 19,4%

Chubut: 22,4%

Neuquén: 22,9%

Schteingart lo atribuye al perfil productivo y desarrollo económico: las provincias más pobres, con mayor peso del agro o el trabajo informal, son las más afectadas. Las del sur, con industrias más estructuradas, tienen mejores condiciones laborales.