La excanciller Diana Mondino volvió a la escena pública con declaraciones explosivas contra el presidente Javier Milei por su rol en el escándalo de la criptomoneda $LIBRA. En una entrevista con la cadena Al Jazeera, Mondino dejó una frase que resonó fuerte: “Hay dos posibilidades, o no es muy inteligente o es una especie de corrupto”.

Se trató de su primera aparición mediática desde su salida de la Cancillería, en octubre pasado, tras la polémica votación de Argentina en la ONU que condenó el bloqueo económico a Cuba.

“No debería haberlo publicado”

Consultada por el periodista Mehdi Hasan sobre si Milei debía haber promocionado el lanzamiento de $LIBRA en sus redes, Mondino fue tajante: “No debería haberlo publicado”.

A la hora de explicar los motivos, ensayó dos hipótesis: “Creo que alguien le contó de ello, él pensó que era una buena idea. Así que hay dos posibilidades: o no es muy inteligente o es una especie de corrupto”. Ante la repregunta sobre si consideraba al Presidente un corrupto, Mondino respondió: “Espero que no. Si lo fuera, tendría que ir a la cárcel”.

El trasfondo político y la conexión con $LIBRA

Mondino dejó el Gobierno pocos días después del Tech Forum, evento organizado por empresarios cercanos a Milei que sirvió como antesala del lanzamiento de $LIBRA el 14 de febrero. Ese día, el Presidente compartió en redes sociales un enlace para invertir en el token, que luego derivó en pérdidas millonarias para más de 40.000 inversores.

El caso, que estalló a nivel judicial en Comodoro Py casi de inmediato, lleva seis meses sin llamados a indagatoria, aunque entre los imputados figuran Javier Milei y su hermana, Karina Milei, secretaria presidencial.

Interpol y el enigma de Julian Peh

En paralelo, la investigación judicial sumó un nuevo capítulo con la respuesta de Interpol Singapur sobre Julian Peh, CEO de Kip Protocol, empresa creadora de $LIBRA.

El fiscal Eduardo Taiano había solicitado información a Interpol y a la embajada de Singapur en Argentina, pero el organismo respondió que no existen registros de Peh en ese país.

La situación genera más dudas, ya que Peh estuvo en Argentina en octubre de 2024, se reunió con Milei y, sin embargo, no figura en los registros de ingresos y egresos de Migraciones.

Un caso que el Gobierno quiere silenciar

A seis meses de su inicio, el escándalo $LIBRA sigue sumando capítulos. El Gobierno intenta minimizarlo, pero las declaraciones de Mondino reactivaron la polémica y pusieron el foco nuevamente en el vínculo del Presidente con la fallida criptomoneda.