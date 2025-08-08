Moreira recorrió la segunda edición de la Expo Ciudad PyME en San Martín y destacó oportunidades para jóvenes
El intendente Fernando Moreira recorrió la muestra industrial que se realiza en el Parque Yrigoyen, donde PyMEs locales exhiben tecnología y proponen talleres para jóvenes. Además, afirmó que Fuerza Patria tendrá candidatos comprometidos en las elecciones del 7 de septiembre.Municipales08 de agosto de 2025Andrés Montero
La segunda edición de la Expo Ciudad PyME 2025 ya se está desarrollando en el Parque Yrigoyen, en San Martín, y promete ser una gran muestra industrial con más de 150 stands que reúnen a empresas e instituciones locales. La iniciativa ofrece una combinación de tecnología, empleo, cultura y formación, pensada para toda la comunidad.
El intendente Fernando Moreira estuvo recorriendo la Expo y valoró el nivel de participación y la diversidad de propuestas. Entre las actividades que destacan, se incluyen demostraciones tecnológicas, un patio gastronómico, música en vivo, talleres y capacitaciones dirigidas especialmente a jóvenes. La jornada comenzó con un desayuno organizado por la Red de Empresas con Compromiso Sostenible de San Martín, donde PyMEs y organizaciones de distintos distritos compartieron experiencias para lograr un impacto positivo en el ambiente y en la sociedad.
Moreira también brindó una charla orientada a jóvenes sobre las distintas opciones para estudiar y trabajar en San Martín, en la que participaron docentes de la Universidad Nacional de San Martín, algunos de los cuales formaron parte de la realización de “El Eternauta”. Esta actividad se sumó a la oferta de la Expo, que apunta a ser un espacio de formación y oportunidades para los habitantes del distrito.
En paralelo con la promoción económica y cultural, el intendente aprovechó para expresar su apoyo a los candidatos de Fuerza Patria en San Martín para las próximas elecciones. “En Fuerza Patria San Martín tenemos los mejores candidatos y candidatas a concejales para defender todo lo que construimos juntos en estos años”, afirmó. Además, recordó que el próximo 7 de septiembre la lista encabezada por Gabriel Katopodis para senador y Marcos Vilaplana para concejal será la opción para continuar el proyecto local.
La Expo Ciudad PyME 2025 se presenta así como una ventana para mostrar el potencial productivo y social de San Martín, con un fuerte compromiso del municipio por generar empleo, capacitación y desarrollo sostenible. La convocatoria está abierta a todos los vecinos, que pueden disfrutar de una variada oferta de stands, actividades y propuestas para distintas edades e intereses.
Con esta iniciativa, Moreira ratifica su apuesta por fortalecer la economía local y apoyar a las PyMEs como motores del crecimiento, al tiempo que impulsa la participación ciudadana en la vida política y social del distrito.
