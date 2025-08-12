Lago recibió al ministro Kreplak y juntos inauguraron un CAPS
El ministro también hizo entrega de llaves de la ambulancia de alta complejidad al intendente Lago. Este vehículo equivale a una inversión de más de $190 millones.Municipales12 de agosto de 2025Soledad Castellano
El titular de la cartera sanitaria, Nicolás Kreplak inauguró el Centro de Atención Primaria de la Salud “Dr. Jorge Herminio Zatti” en la localidad de Alberti y entregó una ambulancia de alta complejidad para ese municipio.
El nuevo CAPS es el número 192 que se inaugura durante la gestión del Gobernador, Axel Kicillof, y responde a la estrategia de fortalecimiento del primer nivel de atención.
Detalles de la obra
Esta obra, de 504 m2, comenzó en el 2023 y fue desarrollada bajo la inversión actualizada de $1.484 millones. Tiene 6 consultorios, vacunatorio y enfermería. Cuenta también con sector de administración, sala de espera, dispensario de medicamentos con depósito, office para enfermería, para personal y otro de limpieza, sanitarios públicos y para personal, sanitario para personas con discapacidad, depósito y dos oficinas.
El centro de salud además fue totalmente equipado con mobiliario, y equipamiento médico como sillón odontológico, camillas, balanzas, electrocardiógrafos, oxígeno, entre otros. A su vez, se equipó con red de datos informática para implementar el sistema de Historia de Salud Integrada (HSI).
Previo al corte de cintas, el ministro hizo entrega de llaves de la ambulancia de alta complejidad al intendente local, German Lago. Este vehículo equivale a una inversión de más de $190 millones, y representa la ambulancia N° 381 distribuida durante la gestión del Gobernador.
Bouvier entregó escrituras a trece familias de Rojas
El intendente de Rojas, Román Bouvier, otorgó las escrituras que se enmarcan en la Ley 24374.
Plan vial histórico: suman 72 cuadras más al programa de repavimentación en Bahía Blanca
El Municipio, con financiamiento provincial, recibió propuestas para repavimentar 72 cuadras distribuidas en distintos barrios.
Alak inauguró el Centro Integral de Niñez y Adolescencia
El intendente de la ciudad de La Plata, Julio Alak, dijo que el objetivo es brindar respuesta a la realidad que atraviesan niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad y en conflicto con la ley penal.
Acerbo remarcó su compromiso con obras de infraestructura escolar
El jefe comunal de Daireaux, Alejandro Acerbo, visitó la Escuela Secundaria n°4 y se comprometió a realizar obras de refacción y mejoras.
Rugby Championship: Los Pumas y All Blacks se miden en Córdoba
Los Pumas reciben a Nueva Zelanda en Córdoba por el Rugby Championship. Conocé la lista de jugadores y cómo conseguir tu entrada para el partido.
Encuesta revela quién lidera a un mes de las elecciones
A menos de un mes para las elecciones legislativas, una encuesta de Proyección Consultores muestra un escenario de máxima paridad en Provincia de Buenos Aires.
Nuevo ranking de intendentes reacomoda el mapa político
Una nueva encuesta en el GBA dejó subas, caídas y un ascenso que pocos esperaban. El tablero político del conurbano se mueve fuerte: Todos los números.