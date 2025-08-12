Lago recibió al ministro Kreplak y juntos inauguraron un CAPS

El titular de la cartera sanitaria, Nicolás Kreplak inauguró el Centro de Atención Primaria de la Salud “Dr. Jorge Herminio Zatti” en la localidad de Alberti y entregó una ambulancia de alta complejidad para ese municipio.

El nuevo CAPS es el número 192 que se inaugura durante la gestión del Gobernador, Axel Kicillof, y responde a la estrategia de fortalecimiento del primer nivel de atención.

Detalles de la obra

Esta obra, de 504 m2, comenzó en el 2023 y fue desarrollada bajo la inversión actualizada de $1.484 millones. Tiene 6 consultorios, vacunatorio y enfermería. Cuenta también con sector de administración, sala de espera, dispensario de medicamentos con depósito, office para enfermería, para personal y otro de limpieza, sanitarios públicos y para personal, sanitario para personas con discapacidad, depósito y dos oficinas.

El centro de salud además fue totalmente equipado con mobiliario, y equipamiento médico como sillón odontológico, camillas, balanzas, electrocardiógrafos, oxígeno, entre otros. A su vez, se equipó con red de datos informática para implementar el sistema de Historia de Salud Integrada (HSI).

Previo al corte de cintas, el ministro hizo entrega de llaves de la ambulancia de alta complejidad al intendente local, German Lago. Este vehículo equivale a una inversión de más de $190 millones, y representa la ambulancia N° 381 distribuida durante la gestión del Gobernador.