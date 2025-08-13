Con la inauguración del nuevo Centro Municipal Odontológico en Santa Teresita, el Partido de La Costa refuerza su compromiso con la salud pública y el acceso a tecnología de última generación. Este espacio moderno, ya en funcionamiento, cuenta con equipamiento único en la región y atiende a decenas de pacientes cada día, consolidándose como un referente en diagnóstico por imágenes odontológicas.

Tecnología FONAR Plus: precisión y rapidez

La coordinadora de los servicios radiológicos dentales de La Costa, Valeria Malde, explicó que el centro dispone de un equipo FONAR Plus, capaz de realizar panorámicas dentales, cefalometrías —clave para ortodoncia y diagnóstico— y estudios de ATM que permiten evaluar la articulación temporomandibular.

“El sistema es completamente digital. Las imágenes se obtienen en menos de dos minutos y los odontólogos pueden verlas en red de forma inmediata. Además, el paciente recibe el estudio por correo electrónico, lo que facilita su seguimiento clínico”, destacó Malde.

Una red tecnológica sin precedentes en la región

Este nuevo centro se suma a una red de diagnóstico que incluye otras dos unidades FONAR: una en el Hospital de Mar de Ajó y otra en la Unidad Sanitaria de Las Toninas. “A nivel municipal, somos los únicos en la región con tres equipos de este tipo. Esto nos permite brindar una cobertura integral y de calidad”, subrayó Malde.

Gran respuesta de la comunidad

Desde su apertura, la demanda ha sido constante. “Atendemos de lunes a viernes de 8 a 16 horas y, en estas primeras semanas, ya estamos recibiendo más de 40 pacientes por día”, señaló la coordinadora. El trabajo se realiza junto a Ariel Lovera y contempla tanto derivaciones de odontólogos municipales como de profesionales del sector privado.

La técnica resaltó el impacto positivo en los vecinos: “La gente está feliz, es rápido, el lugar es hermoso, todo nuevo y con tecnología de punta. Estamos muy contentos con la respuesta de los vecinos”.

Datos de contacto y atención

El Centro Odontológico Municipal de Santa Teresita funciona en Calle 39 y 5, de lunes a viernes de 8.00 a 16.00 horas, con turnos telefónicos y presenciales, y atención inmediata en casos de urgencia.

Turnos generales: de 13.00 a 16.00, al 02246–435278 o 02246–435252.

Turnos exclusivos PAMI: al 02246–435260.

Un avance hacia un sistema más humano y eficiente

La puesta en marcha de este centro no solo mejora la infraestructura odontológica local, sino que también representa un avance hacia un modelo de atención más rápido, preciso y accesible. Con tecnología de vanguardia y un equipo comprometido, el Partido de La Costa afianza su liderazgo en la región en materia de diagnóstico y cuidado bucal.