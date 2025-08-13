La Costa suma infraestructura de salud bucal con tecnología de primer nivel

El nuevo Centro Municipal Odontológico ubicado en Santa Teresita incorpora un equipo FONAR Plus, capaz de realizar panorámicas dentales, cefalometrías y estudios de ATM, brindando diagnósticos rápidos y precisos.

Municipales13 de agosto de 2025Andrés MonteroAndrés Montero
Nuevo Centro Odontológico en Santa Teresita
Nuevo Centro Odontológico en Santa Teresita

Con la inauguración del nuevo Centro Municipal Odontológico en Santa Teresita, el Partido de La Costa refuerza su compromiso con la salud pública y el acceso a tecnología de última generación. Este espacio moderno, ya en funcionamiento, cuenta con equipamiento único en la región y atiende a decenas de pacientes cada día, consolidándose como un referente en diagnóstico por imágenes odontológicas.

Tecnología FONAR Plus: precisión y rapidez

La coordinadora de los servicios radiológicos dentales de La Costa, Valeria Malde, explicó que el centro dispone de un equipo FONAR Plus, capaz de realizar panorámicas dentales, cefalometrías —clave para ortodoncia y diagnóstico— y estudios de ATM que permiten evaluar la articulación temporomandibular.

“El sistema es completamente digital. Las imágenes se obtienen en menos de dos minutos y los odontólogos pueden verlas en red de forma inmediata. Además, el paciente recibe el estudio por correo electrónico, lo que facilita su seguimiento clínico”, destacó Malde.

Más de 1200 chicos y chicas disfrutaron las actividades de invierno en La CostaLa Costa: avanza el Plan Municipal de Bacheo y más de 1200 chicos participaron de las actividades de invierno

Una red tecnológica sin precedentes en la región

Este nuevo centro se suma a una red de diagnóstico que incluye otras dos unidades FONAR: una en el Hospital de Mar de Ajó y otra en la Unidad Sanitaria de Las Toninas. “A nivel municipal, somos los únicos en la región con tres equipos de este tipo. Esto nos permite brindar una cobertura integral y de calidad”, subrayó Malde.

Nuevo Centro Odontológico en Santa Teresita 2

Gran respuesta de la comunidad

Desde su apertura, la demanda ha sido constante. “Atendemos de lunes a viernes de 8 a 16 horas y, en estas primeras semanas, ya estamos recibiendo más de 40 pacientes por día”, señaló la coordinadora. El trabajo se realiza junto a Ariel Lovera y contempla tanto derivaciones de odontólogos municipales como de profesionales del sector privado.

La técnica resaltó el impacto positivo en los vecinos: “La gente está feliz, es rápido, el lugar es hermoso, todo nuevo y con tecnología de punta. Estamos muy contentos con la respuesta de los vecinos”.

Datos de contacto y atención

El Centro Odontológico Municipal de Santa Teresita funciona en Calle 39 y 5, de lunes a viernes de 8.00 a 16.00 horas, con turnos telefónicos y presenciales, y atención inmediata en casos de urgencia.

Turnos generales: de 13.00 a 16.00, al 02246–435278 o 02246–435252.
Turnos exclusivos PAMI: al 02246–435260.

Un avance hacia un sistema más humano y eficiente

La puesta en marcha de este centro no solo mejora la infraestructura odontológica local, sino que también representa un avance hacia un modelo de atención más rápido, preciso y accesible. Con tecnología de vanguardia y un equipo comprometido, el Partido de La Costa afianza su liderazgo en la región en materia de diagnóstico y cuidado bucal.

¿Considera que la situación económica puede generar un aumento de protestas y/o cacerolazos?

Si

No

No sabe

 

Te puede interesar
Populares
FELICITACIONES POR EL PREMIO - FUISTE SELECCIONADO Y EL SERVICIO SERA GRATUITO

Suscríbete al Resumen diario de Noticias DESTACADAS. Es exclusivo y limitado