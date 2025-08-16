Anti-mileismo y anti-kirchnerismo: la encuesta que mide la polarización
Conocé los resultados de la encuesta que analiza reelección presidencial, rumbo del país, percepción de la ciencia y prioridades en salud pública.Encuestas16 de agosto de 2025Pamela Orellana
Un informe de la consultora Zuban-Córdoba publicado en agosto reveló que casi el 60% de los argentinos cree que el presidente Javier Milei no será reelecto en 2027, a contramano de lo que el mandatario aseguró recientemente en una entrevista por streaming.
Según el relevamiento, el 58,1% está en desacuerdo con la idea de su reelección, mientras que el 27,9% lo apoya y un 4% no sabe. "El núcleo duro de apoyo al Gobierno se está reduciendo. Si bien se mantiene en niveles importantes, porque un 38% no es poca cosa, el problema que tiene Milei a mediano plazo es que el anti-mileismo cada vez es mayor, y ya van dos meses consecutivos que supera al anti-kirchnerismo", explicó el consultor y analista político Gustavo Córdoba.
El anti-mileismo supera al anti-kirchnerismo
Los datos de agosto muestran que el anti-mileismo alcanza el 53%, mientras que el anti-kirchnerismo se ubica en 49,9%. La misma tendencia se observó en julio: 53,6% y 45,2%, respectivamente. Córdoba subrayó: "Esto indica que, en un régimen de segunda vuelta, Milei contra un candidato un poquito más moderado tiene amplias chances de perder".
La encuesta también refleja que el 56,1% de los consultados cree que el país va en la dirección incorrecta, frente al 38,9% que opina lo contrario, mostrando un desgaste sostenido desde el inicio del gobierno.
Polarización y nuevos clivajes
En cuanto a la identificación política, el antimileísmo (48,6%) supera al apoyo al presidente (42,3%), desplazando al antikirchnerismo (49,9%) como principal eje de polarización. "El nuevo clivaje es Milei-antimilei, y eso obliga a todos los espacios a recalcular", remarcó Córdoba.
La ciencia y la salud como espacios de consenso
Más allá de la política tradicional, la encuesta relevó percepciones sobre la ciencia y la salud. La transmisión de la exploración del fondo del mar realizada por el CONICET fue vista por el 77% de la población, y la “estrella culona” del CONICET recibió un 68,6% de imagen positiva, superando a cualquier político nacional.
En cuanto al Hospital Garrahan, el 94,6% de los encuestados tiene una imagen positiva, y el 78,5% considera apropiado su reclamo por partidas presupuestarias y recomposición salarial, incluso entre votantes oficialistas. Además, el 82,7% cree prioritario garantizar su financiamiento, mostrando un terreno de consenso amplio que trasciende las divisiones políticas tradicionales.
La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, encabezó el acto institucional por el 359º aniversario de la Ciudad que se llevó adelante en el Palacio Municipal y que contó con la participación de funcionarios locales y distintos representantes de la comunidad quilmeña.