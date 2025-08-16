Un informe de la consultora Zuban-Córdoba publicado en agosto reveló que casi el 60% de los argentinos cree que el presidente Javier Milei no será reelecto en 2027, a contramano de lo que el mandatario aseguró recientemente en una entrevista por streaming.

Según el relevamiento, el 58,1% está en desacuerdo con la idea de su reelección, mientras que el 27,9% lo apoya y un 4% no sabe. "El núcleo duro de apoyo al Gobierno se está reduciendo. Si bien se mantiene en niveles importantes, porque un 38% no es poca cosa, el problema que tiene Milei a mediano plazo es que el anti-mileismo cada vez es mayor, y ya van dos meses consecutivos que supera al anti-kirchnerismo", explicó el consultor y analista político Gustavo Córdoba.

El anti-mileismo supera al anti-kirchnerismo

Los datos de agosto muestran que el anti-mileismo alcanza el 53%, mientras que el anti-kirchnerismo se ubica en 49,9%. La misma tendencia se observó en julio: 53,6% y 45,2%, respectivamente. Córdoba subrayó: "Esto indica que, en un régimen de segunda vuelta, Milei contra un candidato un poquito más moderado tiene amplias chances de perder".

La encuesta también refleja que el 56,1% de los consultados cree que el país va en la dirección incorrecta, frente al 38,9% que opina lo contrario, mostrando un desgaste sostenido desde el inicio del gobierno.

Polarización y nuevos clivajes

En cuanto a la identificación política, el antimileísmo (48,6%) supera al apoyo al presidente (42,3%), desplazando al antikirchnerismo (49,9%) como principal eje de polarización. "El nuevo clivaje es Milei-antimilei, y eso obliga a todos los espacios a recalcular", remarcó Córdoba.

La ciencia y la salud como espacios de consenso

Más allá de la política tradicional, la encuesta relevó percepciones sobre la ciencia y la salud. La transmisión de la exploración del fondo del mar realizada por el CONICET fue vista por el 77% de la población, y la “estrella culona” del CONICET recibió un 68,6% de imagen positiva, superando a cualquier político nacional.

En cuanto al Hospital Garrahan, el 94,6% de los encuestados tiene una imagen positiva, y el 78,5% considera apropiado su reclamo por partidas presupuestarias y recomposición salarial, incluso entre votantes oficialistas. Además, el 82,7% cree prioritario garantizar su financiamiento, mostrando un terreno de consenso amplio que trasciende las divisiones políticas tradicionales.