La oposición en la Cámara de Diputados decidió pisar el acelerador. Unión por la Patria, junto a bloques aliados como Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica, formalizó el pedido de una sesión especial para el miércoles 20 de agosto al mediodía. El objetivo central: voltear los vetos del presidente Javier Milei a proyectos sensibles que habían conseguido respaldo legislativo y que hoy generan fuerte malestar en la política y la sociedad.

El pedido fue elevado al presidente de la Cámara, Martín Menem, y lleva la firma de dirigentes de peso como Germán Martínez, Cecilia Moreau, Paula Penacca, Victoria Tolosa Paz, Miguel Ángel Pichetto, Margarita Stolbizer, Florencio Randazzo, Facundo Manes y Maximiliano Ferraro, entre otros. La convocatoria llega tras días de cruces en los que el oficialismo intentó contener a los gobernadores que vienen presionando por la restitución de fondos.

Los vetos bajo la lupa

En el temario figura el rechazo a los vetos presidenciales sobre la emergencia en discapacidad, la declaración de emergencia y situación de catástrofe en Bahía Blanca y el bono previsional para jubilados de la mínima. También aparece la moratoria previsional, otro punto que la Casa Rosada bloqueó con el argumento de preservar el orden fiscal.

Milei ya advirtió que si el Congreso avanza en tumbar los vetos, el Gobierno judicializará cada una de las medidas. Esa amenaza de batalla judicial no parece haber frenado a la oposición, que busca construir mayoría en el recinto y enviar una señal política clara.

El factor gobernadores y los proyectos económicos

La tensión no se limita a los vetos. En la agenda de la sesión se sumaron los proyectos impulsados por los gobernadores para garantizar el giro automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y coparticipar el Impuesto a los Combustibles Líquidos. Ambas iniciativas ya cuentan con sanción del Senado y se convirtieron en bandera de las provincias frente al ajuste nacional.

También figura en el listado la eliminación de fideicomisos y la modificación de la ley del Régimen Penal Tributario (24.769), con un proyecto presentado por el diputado de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño que actualiza los montos que tipifican el delito de evasión.

El caso Libra y la comisión investigadora

Otro punto caliente es la comisión investigadora del escándalo cripto conocido como caso Libra. El martes se dictaminó un proyecto para modificar su integración y romper el empate en la elección de autoridades. La oposición busca reactivar los trabajos del cuerpo y avanzar en una investigación que incomoda directamente al Presidente.

Huso horario y otros temas

El temario se completa con tres proyectos para modificar el huso horario, aunque esos expedientes aún no tienen dictamen. En ese caso, se deberá emplazar a las comisiones para habilitar su tratamiento.

Un bloque opositor en ofensiva

La jugada fue coordinada en una reunión por Zoom entre los secretarios parlamentarios de los principales bloques opositores. Allí se acordó minimizar el apoyo que Milei recibió en los últimos días de los gobernadores de Chubut, Mendoza, San Juan y la Ciudad de Buenos Aires. En la oposición fueron tajantes: “Nunca contamos para nada con Cornejo y Orrego, siempre votan con los libertarios”.

En paralelo, trascendió que el radical Rodrigo De Loredo podría acompañar al menos el rechazo al veto sobre la emergencia en discapacidad, lo que complicaría aún más al oficialismo en su intento de blindar las decisiones presidenciales.

Con un escenario abierto y la interna electoral en plena ebullición, la sesión especial del 20 de agosto se perfila como un nuevo capítulo de alto voltaje político en el Congreso, con la Casa Rosada en pie de guerra para sostener sus vetos y la oposición dispuesta a jugar a fondo.