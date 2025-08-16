La oposición va por todo y prepara un golpe a los vetos de Milei
Unión por la Patria y aliados convocaron a una sesión especial en Diputados para revertir los vetos a discapacidad, Bahía Blanca, bono y moratoria.Política16 de agosto de 2025Pamela Orellana
La oposición en la Cámara de Diputados decidió pisar el acelerador. Unión por la Patria, junto a bloques aliados como Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica, formalizó el pedido de una sesión especial para el miércoles 20 de agosto al mediodía. El objetivo central: voltear los vetos del presidente Javier Milei a proyectos sensibles que habían conseguido respaldo legislativo y que hoy generan fuerte malestar en la política y la sociedad.
El pedido fue elevado al presidente de la Cámara, Martín Menem, y lleva la firma de dirigentes de peso como Germán Martínez, Cecilia Moreau, Paula Penacca, Victoria Tolosa Paz, Miguel Ángel Pichetto, Margarita Stolbizer, Florencio Randazzo, Facundo Manes y Maximiliano Ferraro, entre otros. La convocatoria llega tras días de cruces en los que el oficialismo intentó contener a los gobernadores que vienen presionando por la restitución de fondos.
Los vetos bajo la lupa
En el temario figura el rechazo a los vetos presidenciales sobre la emergencia en discapacidad, la declaración de emergencia y situación de catástrofe en Bahía Blanca y el bono previsional para jubilados de la mínima. También aparece la moratoria previsional, otro punto que la Casa Rosada bloqueó con el argumento de preservar el orden fiscal.
Milei ya advirtió que si el Congreso avanza en tumbar los vetos, el Gobierno judicializará cada una de las medidas. Esa amenaza de batalla judicial no parece haber frenado a la oposición, que busca construir mayoría en el recinto y enviar una señal política clara.
El factor gobernadores y los proyectos económicos
La tensión no se limita a los vetos. En la agenda de la sesión se sumaron los proyectos impulsados por los gobernadores para garantizar el giro automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y coparticipar el Impuesto a los Combustibles Líquidos. Ambas iniciativas ya cuentan con sanción del Senado y se convirtieron en bandera de las provincias frente al ajuste nacional.
También figura en el listado la eliminación de fideicomisos y la modificación de la ley del Régimen Penal Tributario (24.769), con un proyecto presentado por el diputado de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño que actualiza los montos que tipifican el delito de evasión.
El caso Libra y la comisión investigadora
Otro punto caliente es la comisión investigadora del escándalo cripto conocido como caso Libra. El martes se dictaminó un proyecto para modificar su integración y romper el empate en la elección de autoridades. La oposición busca reactivar los trabajos del cuerpo y avanzar en una investigación que incomoda directamente al Presidente.
Huso horario y otros temas
El temario se completa con tres proyectos para modificar el huso horario, aunque esos expedientes aún no tienen dictamen. En ese caso, se deberá emplazar a las comisiones para habilitar su tratamiento.
Un bloque opositor en ofensiva
La jugada fue coordinada en una reunión por Zoom entre los secretarios parlamentarios de los principales bloques opositores. Allí se acordó minimizar el apoyo que Milei recibió en los últimos días de los gobernadores de Chubut, Mendoza, San Juan y la Ciudad de Buenos Aires. En la oposición fueron tajantes: “Nunca contamos para nada con Cornejo y Orrego, siempre votan con los libertarios”.
En paralelo, trascendió que el radical Rodrigo De Loredo podría acompañar al menos el rechazo al veto sobre la emergencia en discapacidad, lo que complicaría aún más al oficialismo en su intento de blindar las decisiones presidenciales.
Con un escenario abierto y la interna electoral en plena ebullición, la sesión especial del 20 de agosto se perfila como un nuevo capítulo de alto voltaje político en el Congreso, con la Casa Rosada en pie de guerra para sostener sus vetos y la oposición dispuesta a jugar a fondo.
Quién es la ex vedette de los 90 que se lanza con Espert
De ícono de los 90 a candidata: Karen Reichardt podría acompañar a Espert en la boleta libertaria bonaerense. Todos los detalles y su historia.
Fallo clave en Nueva York: Argentina retiene el control de YPF
Fallo clave en EE.UU.: el país retiene el control de YPF mientras avanza la apelación. Las fechas y jugadas que se vienen en la causa contra los fondos buitre.
Escándalo por fentanilo contaminado: Diputados aprueban pedido de informes al Gobierno
El Congreso va a fondo por el caso fentanilo: 97 muertos, laboratorios en la mira y un pedido de informes que incomoda al Ejecutivo. Todos los detalles.
Imputan a Milei, Lemoine y al Gordo Dan por amenazas a Julia Mengolini
Milei, Lemoine y el Gordo Dan, imputados por amenazas a Mengolini. La Justicia investiga una red de hostigamiento financiada con fondos públicos.
San Isidro organiza un gran desfile en homenaje al General San Martín
El próximo domingo el Municipio realizará un importante desfile cívico-militar para conmemorar el 175º aniversario de la muerte de San Martín, libertador de América y padre de la independencia.
Imputan a Milei, Lemoine y al Gordo Dan por amenazas a Julia Mengolini
Milei, Lemoine y el Gordo Dan, imputados por amenazas a Mengolini. La Justicia investiga una red de hostigamiento financiada con fondos públicos.
Mayra Mendoza encabezó acto por el 359 aniversario de la ciudad de Quilmes
La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, encabezó el acto institucional por el 359º aniversario de la Ciudad que se llevó adelante en el Palacio Municipal y que contó con la participación de funcionarios locales y distintos representantes de la comunidad quilmeña.