Marcos Paz: reconocen a jubilados municipales, invitan a conectar alarmas y entregan tablets a estudiantes
El intendente Ricardo Curutchet y su equipo encabezaron acciones que abarcaron el reconocimiento a jubilados y pensionados, el fortalecimiento del sistema de seguridad y la entrega de tablets del programa Marcos Paz Conectada.Municipales16 de agosto de 2025Andrés Montero
El intendente de Marcos Paz, Ricardo Curutchet, acompañado por autoridades locales, brindó un reconocimiento a jubilados y pensionados municipales en un encuentro que destacó la trayectoria y el compromiso de quienes trabajaron en la administración pública local.
La concejala Verónica Mc Loughlin expresó que “es una gran alegría volver a ver a personas con las que hemos compartido varios años de trabajo” y resaltó que, al igual que el año pasado, el municipio otorgará un bono extraordinario a este sector.
Por su parte, Gisela González, del área de Economía, precisó que el bono será de $193.500 y se abonará en dos pagos, recordando además la importancia de tener el CBU actualizado para el cobro.
Conexión gratuita de alarmas domiciliarias al COM
En materia de seguridad, Ana Acevedo, responsable del área, convocó a los vecinos y vecinas a continuar sumando sus alarmas domiciliarias al Centro Operativo Municipal (COM), ubicado en Misiones y Ruta 40.
“El sistema de conexión directa de las alarmas domiciliarias al COM está activo y es gratuito”, subrayó Acevedo, quien destacó que esta medida “agiliza el alerta y la respuesta de los móviles de seguridad”. Los interesados pueden acercarse al COM para recibir toda la información y coordinar la instalación.
Entrega de tablets del programa Marcos Paz Conectada
En el marco del programa municipal Marcos Paz Conectada, el intendente Curutchet, junto a Mc Loughlin, la responsable de Educación, Mirta Iparraguirre, y la subsecretaria de Modernización, Laura Osorio, realizaron una nueva entrega de tablets a estudiantes de la Escuela Secundaria Nº 7.
Mc Loughlin remarcó que “las tablets se compran con fondos municipales” y que “es el pueblo de Marcos Paz el que apuesta para que ustedes terminen la escuela y puedan seguir estudiando con mejores herramientas”.
El programa Marcos Paz Conectada tiene como objetivo promover la inclusión digital y mejorar las oportunidades educativas de los jóvenes del distrito. Además de la entrega de dispositivos de última generación a estudiantes de escuelas públicas, la iniciativa contempla la instalación de zonas WiFi en distintos puntos del municipio para facilitar el acceso a internet.
Garate firmó un convenio histórico con la Cooperativa Agraria de Tres Arroyos
A través de este convenio, la Cooperativa Agraria se compromete a proveer los materiales necesarios para llevar adelante la pavimentación de la calle Riglos, desde la Ruta Provincial Nº 72 hasta la Unidad Sanitaria de Orense.
Ianantuony puso en marcha la obra de gas del natatorio y reforzó la agenda de seguridad y política local
El jefe comunal participó del inicio de la obra de gas en el natatorio, mantuvo un encuentro con autoridades de Prefectura y encabezó la presentación de la lista Fuerza Patria.
Mayra Mendoza encabezó acto por el 359 aniversario de la ciudad de Quilmes
La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, encabezó el acto institucional por el 359º aniversario de la Ciudad que se llevó adelante en el Palacio Municipal y que contó con la participación de funcionarios locales y distintos representantes de la comunidad quilmeña.
Bragado suma patrulleros y cámaras de monitoreo en un contexto de baja delictiva
El intendente Sergio Barenghi recibió móviles policiales por parte de la Provincia y supervisó la colocación de cámaras en Comodoro Py y Olascoaga.
San Isidro organiza un gran desfile en homenaje al General San Martín
El próximo domingo el Municipio realizará un importante desfile cívico-militar para conmemorar el 175º aniversario de la muerte de San Martín, libertador de América y padre de la independencia.
Imputan a Milei, Lemoine y al Gordo Dan por amenazas a Julia Mengolini
Milei, Lemoine y el Gordo Dan, imputados por amenazas a Mengolini. La Justicia investiga una red de hostigamiento financiada con fondos públicos.
Mayra Mendoza encabezó acto por el 359 aniversario de la ciudad de Quilmes
La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, encabezó el acto institucional por el 359º aniversario de la Ciudad que se llevó adelante en el Palacio Municipal y que contó con la participación de funcionarios locales y distintos representantes de la comunidad quilmeña.