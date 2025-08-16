El intendente de Marcos Paz, Ricardo Curutchet, acompañado por autoridades locales, brindó un reconocimiento a jubilados y pensionados municipales en un encuentro que destacó la trayectoria y el compromiso de quienes trabajaron en la administración pública local.

La concejala Verónica Mc Loughlin expresó que “es una gran alegría volver a ver a personas con las que hemos compartido varios años de trabajo” y resaltó que, al igual que el año pasado, el municipio otorgará un bono extraordinario a este sector.

Por su parte, Gisela González, del área de Economía, precisó que el bono será de $193.500 y se abonará en dos pagos, recordando además la importancia de tener el CBU actualizado para el cobro.

Conexión gratuita de alarmas domiciliarias al COM

En materia de seguridad, Ana Acevedo, responsable del área, convocó a los vecinos y vecinas a continuar sumando sus alarmas domiciliarias al Centro Operativo Municipal (COM), ubicado en Misiones y Ruta 40.

“El sistema de conexión directa de las alarmas domiciliarias al COM está activo y es gratuito”, subrayó Acevedo, quien destacó que esta medida “agiliza el alerta y la respuesta de los móviles de seguridad”. Los interesados pueden acercarse al COM para recibir toda la información y coordinar la instalación.

Entrega de tablets del programa Marcos Paz Conectada

En el marco del programa municipal Marcos Paz Conectada, el intendente Curutchet, junto a Mc Loughlin, la responsable de Educación, Mirta Iparraguirre, y la subsecretaria de Modernización, Laura Osorio, realizaron una nueva entrega de tablets a estudiantes de la Escuela Secundaria Nº 7.

Mc Loughlin remarcó que “las tablets se compran con fondos municipales” y que “es el pueblo de Marcos Paz el que apuesta para que ustedes terminen la escuela y puedan seguir estudiando con mejores herramientas”.

El programa Marcos Paz Conectada tiene como objetivo promover la inclusión digital y mejorar las oportunidades educativas de los jóvenes del distrito. Además de la entrega de dispositivos de última generación a estudiantes de escuelas públicas, la iniciativa contempla la instalación de zonas WiFi en distintos puntos del municipio para facilitar el acceso a internet.