Manuel Passaglia: "Cagones no vamos a ser nunca"
El candidato a diputado provincial por HECHOS, Manuel Passaglia, habló del cierre de listas y al respecto dijo "Necesitamos liderazgos que dejen de mirarse entre sí y miren a la gente".Municipales18 de agosto de 2025Soledad Castellano
"El cierre de listas mostró, una vez más, lo que venimos destacando hace meses: la imperiosa necesidad de la mayoría de los políticos por hacer la fácil y arreglar. No importa lo que dije o hice antes. Lo que importa es asegurar la propia", disparó desde redes el candidato a diputado bonaerense por HECHOS, Manuel Passaglia.
"Estamos en un momento en el que los que supuestamente nos deberían liderar en base a convicciones lo hacen en base a oposiciones. Son unos cagones. Así de simple", disparó.
Y aseguró "Argentina no va a salir así del profundo pozo en el que nos metieron. Necesitamos liderazgos que dejen de mirarse entre sí y miren a la gente. Se que es una declaración muy de cassette. Pero ¿alguien piensa que se están tomando medidas en este país pensando en la gente y no en la oposición y la política?".
Críticas a Grabois
El peronismo bonaerense cerró su lista de candidatos a diputados nacionales para las elecciones del 26 de octubre. La boleta será encabezada por Jorge Taiana, exministro de Defensa, quien enfrentará al libertario José Luis Espert en el distrito más grande del país. En el segundo lugar María Jimena López, dirigente del Frente Renovador con experiencia legislativa y actual presidenta del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén; y en el tercer puesto Juan Grabois, que aseguró así su desembarco en el Congreso.
Tras ello, Passaglia comentó: "Grabois, el joven revolucionario que pateleó y amenazó que era el momento de jugar por su cuenta, que es el que mejor mide y bla bla bla, terminó adentro de Fuerza Patria. Se recibió de negociador en busca de fueros. Un llorón profesional exactamente igual a nuestro gobernador bonaerense, 'el fóbico a la gestión'. Y obviamente lo aceptaron a Grabois, porque el peronismo los necesita unidos para tratar de subsistir, para tratar de tener alguna chance".
Passaglia: "¿Se acuerdan del partido amarillo?"
Y del PRO, Passaglia dijo "¿se acuerdan de ese partido amarillo que también entusiasmó hasta no hace mucho? Ahora, que la mano viene jodida eligió someterse al violeta. Cuánto más fácil es entregarse y no competir, ¿no? Pero también cuánto más doloroso es para la gente que aún cree y confía en que ese partido, que alguna vez fue amarillo, todavía tiene algo para aportar y no es ser un pelele de un gobierno nacional que los va a endulzar, usar y finalmente, para sorpresa de nadie, descartar".
"A todos esos desencantados les decimos: vengan al rosa de HECHOS. Un nuevo color. Pero más que nada una nueva forma de hacer las cosas. Basada en resultados que se pueden ver, la renovación y el coraje que hace falta para dar las peleas. Sin rendirse. Sin entregarse. Sin someterse. Cagones no vamos a ser nunca".
