Mayra Mendoza: "Nunca me voy a dejar llevar por el protagonismo mediocre y el individualismo"

"Como es de público conocimiento, en la entrevista con Gustavo Sylvestre en C5N, el último 2 de junio, CFK confirmó que sería candidata a diputada por la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires (como ya había planteado en una reunión con intendentes de varios municipios bonaerenses meses antes) para enfrentar a Milei. A sólo ocho días de ese anuncio, la Corte Suprema de Justicia la condenó a prisión y la inhabilito para ejercer cargos públicos. Para ser más claros: la proscribieron, como ya había pasado en la historia argentina con el general Juan Domingo Perón", recordó Mendoza en X.





"Con la presidenta del PJ proscripta y con prisión domiciliaria, debieron conformarse las listas seccionales bonaerenses para una elección que, por primera vez en la historia, se desdobla de las nacionales. Así fue como el 19 de julio pasado decidí ser candidata a diputada provincial por la tercera sección electoral, siendo intendenta de Quilmes, ciudad que gobernamos desde 2019, luego de haber alcanzado el 49,82% (181.625 votos) en las elecciones ejecutivas municipales y que tras demostrar nuestro proyecto de gestión y trabajo, fuimos reelectas en 2023 con más del 51% (184.225 votos), logrando una diferencia de 20 puntos contra el anterior intendente macrista. Con este último resultado, se rompió una tradición electoral en Quilmes: por primera vez desde la vuelta de la democracia, la ciudad es gobernada por una fuerza política distinta que la del oficialismo nacional, además de ser la primera y única intendenta reelecta y la más votada en la historia del distrito", enumeró.

"Por estas razones de representación de modelos de gestión que obtienen acompañamiento de nuestros vecinos, solicitamos a la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires que en la boleta de la tercera sección electoral figuren las fotos de los tres primeros candidatos, de lo que hay antecedentes varios en todas las fuerzas políticas. Ante la negativa de la Junta, presentamos una medida cautelar que fue excusada como una papa caliente, dilatándose la resolución definitiva, por lo que aún no tenemos boleta seccional oficializada para dar a conocer entre nuestros vecinos a todos los candidatos y candidatas que la integran. Faltando apenas 21 días para la elección del 7 de septiembre, anuncio que desistimos de nuestro legítimo pedido de que figure la foto que representa a Quilmes en la boleta de la tercera sección electoral", explicó Mayra.

Desafíos

Mendoza dijo que "En el desafío que tenemos por delante para enfrentar a Milei, debemos considerar la baja participación que se viene registrando en todo el país, sumado a cambios en los lugares de votación que agrega confusión al electorado".

"Me conduce Cristina Fernández de Kirchner, me guía un proyecto colectivo. Nunca me voy a dejar llevar por el protagonismo mediocre y el individualismo", remarcó.

Y cerró "Responsabilidad, trabajo, gestión, militancia y resultados: en ese camino siempre me van a encontrar".