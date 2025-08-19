Gómez: "Estamos convencidos de que podemos transformar la realidad"

Cristian Ruiz y Tiago Aranzabe serán candidatos a diputados nacionales por Nuevos Aires. Con el lema “La Potencia del Interior”, el espacio político presentó oficialmente su lista de postulantes por la provincia de Buenos Aires, encabezada por una nueva generación de dirigentes Sub35.

La nómina está liderada por Sixto Cristiani y Cata Achilli, seguidos por Leandro Nievas, Milagros Alfonso y Cristian Ruiz en los primeros cinco lugares. Más abajo, en el puesto once, se suma Tiago Aranzabe, consolidando la presencia del interior bonaerense en la lista.

Ruiz, oriundo de Tres Arroyos, es actualmente subsecretario de Desarrollo Económico, Social y Comunitario de Chaves Municipio. Fue consejero escolar (2017-2021) y concejal (2021-2023) en Tres Arroyos, y es además el principal referente de Nuevos Aires en ese distrito, donde llevó adelante el armado de la lista local que competirá en las elecciones.

Aranzabe, en tanto, fue jefe de Gabinete entre diciembre de 2023 y julio de 2025 y actualmente es concejal en Chaves, rol desde el que acompaña las principales transformaciones impulsadas por la gestión municipal.

Sobre la candidatura de ambos dirigentes, la intendenta Lucía Gómez expresó: “Con mucho orgullo quiero contarles que Cristian Ruiz y Tiago Aranzabe son candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires en las elecciones generales del 26 de octubre, representando a Nuevos Aires. Dos jóvenes dirigentes con un gran trabajo y compromiso con la comunidad que hoy dan un paso más, junto a @sixtocristiani y @cataachili . Este es otro ejemplo de la potencia de Nuevos Aires: un espacio nuevo, con muchos jóvenes que no se quedan quietos, porque estamos convencidos de que podemos transformar la realidad”.

La presencia de Ruiz y Aranzabe en la lista consolida un proyecto que nació en el interior bonaerense y que hoy busca llevar su voz al Congreso Nacional. Nuevos Aires apuesta a la renovación política, el recambio generacional y la representación de las ciudades productivas de la provincia.