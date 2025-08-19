Pisano recibió a Batakis y Mena: Entregaron escrituras

En Bolívar, cientos de vecinas y vecinos recibieron los títulos de propiedad de sus viviendas de la mano de la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena.

“Tener la escritura de nuestra casa nos permite iniciar nuevos proyectos y sueños, nos da seguridad. Eso es lo que hoy están sintiendo estas familias y que tiene que ver con la decisión política de un Gobernador que responde a las problemáticas de los bonaerenses”, dijo Batakis.

Los 151 títulos de propiedad entregados se tramitaron mediante el programa “Mi escritura, mi casa”, que permite la regularización dominial con que cada vecino y vecina obtiene la seguridad jurídica de su hogar y puede acceder a nuevos derechos como gestionar la protección a la vivienda, solicitar un crédito hipotecario para ampliación o presentar la escritura como garantía.

Del total de escrituras entregadas, 75 corresponden a viviendas construidas por el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano.

