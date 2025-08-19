Pisano recibió a Batakis y Mena: Entregaron escrituras

Cientos de vecinas y vecinos recibieron los títulos de propiedad de sus viviendas de la mano de la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena.

Municipales19 de agosto de 2025Soledad CastellanoSoledad Castellano

En Bolívar, cientos de vecinas y vecinos recibieron los títulos de propiedad de sus viviendas de la mano de la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena.

Bolivar

“Tener la escritura de nuestra casa nos permite iniciar nuevos proyectos y sueños, nos da seguridad. Eso es lo que hoy están sintiendo estas familias y que tiene que ver con la decisión política de un Gobernador que responde a las problemáticas de los bonaerenses”, dijo Batakis.

Axel Kicillof recorrió obras paralizadas por el gobierno nacionalEmergencia en obra pública: fuerte reclamo de Kicillof

Los 151 títulos de propiedad entregados se tramitaron mediante el programa “Mi escritura, mi casa”, que permite la regularización dominial con que cada vecino y vecina obtiene la seguridad jurídica de su hogar y puede acceder a nuevos derechos como gestionar la protección a la vivienda, solicitar un crédito hipotecario para ampliación o presentar la escritura como garantía. 

Del total de escrituras entregadas, 75 corresponden a viviendas construidas por el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano. 

¿Creés que la tensión interna en el PRO se resolverá o terminará en ruptura?

Se resolverá

Terminará en ruptura

No sabe



Te puede interesar
Brown

Cascallares y Sileoni inauguraron dos nuevas instituciones educativas

Soledad Castellano
Municipales19 de agosto de 2025

El director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel, inauguraron en Glew el Centro de Formación Integral (CFI) N° 2 y del edificio de la Escuela de Educación Secundaria (EES) N° 82.

Populares
FELICITACIONES POR EL PREMIO - FUISTE SELECCIONADO Y EL SERVICIO SERA GRATUITO

Suscríbete al Resumen diario de Noticias DESTACADAS. Es exclusivo y limitado