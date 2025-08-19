Emergencia en obra pública: fuerte reclamo de Kicillof

El gobernador bonaerense Axel Kicillof anunció el envío a la Legislatura de un proyecto de ley para declarar la emergencia en la obra pública nacional dentro del territorio provincial. La medida, según explicó, busca dar respuesta al estado de abandono que dejó la paralización de proyectos clave y que, afirmó, está afectando la seguridad vial, la economía y la vida cotidiana de los bonaerenses.

“Lo de Milei no es eficiencia económica, es una salvajada”, disparó Kicillof en conferencia de prensa este lunes, acompañado por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y el titular de Economía, Pablo López.

Facultades excepcionales y reclamo a la Nación

El proyecto enviado a la Legislatura habilitaría al Ejecutivo provincial a rescindir contratos, intervenir en obras paralizadas y retomar iniciativas en riesgo, además de profundizar las acciones judiciales contra el Gobierno nacional por fondos retenidos. “Se va a solicitar a la Legislatura poder garantizar la seguridad en los casos en los que haya riesgos para la vida de las personas: vamos a pedir herramientas para continuar las obras, rescindirlas o recuperarlas desde la Provincia”, detalló el mandatario.

Kicillof recordó que la Provincia ya presentó cinco reclamos ante la Corte Suprema por deudas de la Nación que, según sus cálculos, ascienden a más de 12 billones de pesos: “Eso equivale a casi 10 meses de recaudación”, subrayó.

“Primer gobierno en frenar toda la obra pública”

En la misma línea, Katopodis calificó la situación como inédita: “Estamos frente al primer Gobierno de la historia del país que decidió frenar absolutamente toda la obra pública, con las consecuencias sociales y humanas que eso implica: llevamos más de 600 días y Javier Milei no hizo un solo kilómetro de ruta”.

El funcionario advirtió además que la Nación no transfirió la jurisdicción de los proyectos para que la Provincia pueda retomarlos por cuenta propia, lo que impide avanzar en obras como la Autopista Presidente Perón, el dragado del Río Salado y mejoras de infraestructura en Bahía Blanca.

Kicillof insistió en la necesidad de un encuentro directo con Milei: “Vuelvo a reclamar formalmente una reunión con el presidente Javier Milei para hablar del estado en el que están las obras en la Provincia y los percances que esta situación les está generando a los bonaerenses”.

Pavimentación de la Ruta del Cereal: avance clave para la producción bonaerense

En paralelo a los cuestionamientos al Gobierno nacional, la administración provincial reactivó las obras de pavimentación de la Ruta del Cereal, un corredor estratégico para la producción agropecuaria del oeste bonaerense. Con una inversión de $37.352 millones, los trabajos abarcan 47,4 kilómetros entre Salazar y Garré.

La obra apunta a mejorar la conectividad de más de 650 mil hectáreas agrícolas, con fuerte producción de soja, girasol, maíz y trigo, además de unas 260 mil cabezas de ganado y la actividad de 40 tambos de la Cuenca Lechera Oeste.

Conectividad y reducción de costos

El tramo había sido licitado en 2021 y ejecutado parcialmente en 2022, pero sufrió interrupciones por redeterminación de precios y falta de financiamiento. Tras renegociaciones, la Provincia firmó un nuevo acuerdo en mayo de 2025 y retomó las tareas en junio.

El plan incluye 45,1 km de pavimentación, 1,3 km de repavimentación sobre la Ruta Nacional 33, banquinas de tres metros, mejoras en calles transversales, señalización y alcantarillas. Actualmente, la obra presenta un avance físico del 6%.

La Ruta del Cereal conecta la Ruta Provincial 86 con la Ruta Nacional 33, atravesando Pehuajó, Daireaux, Trenque Lauquen, Guaminí y Tres Lomas. Para los productores, su pavimentación implica menos pérdidas en épocas de lluvia, reducción de costos logísticos y mayor seguridad vial.