Ishii: "Una ciudad y un país salen adelante con educación pública de calidad"
El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, encabezó un encuentro con el personal auxiliar de la educación en el marco de la celebración de su día.Municipales18 de agosto de 2025Soledad Castellano
El acto se desarrolló en el Club Altube, donde cientos de auxiliares participaron de la jornada en reconocimiento a su tarea cotidiana.
Durante la ceremonia se entregaron diplomas a trabajadores con más de tres décadas de servicio, en un gesto de profundo agradecimiento a su labor sostenida en favor de la educación pública.
En su mensaje, el intendente Ishii subrayó que “José C. Paz trabaja codo a codo con la comunidad educativa, porque estamos convencidos de que una ciudad y un país salen adelante con educación pública de calidad”.
Asimismo, destacó que la vocación y el esfuerzo de los auxiliares representan "un verdadero acto de patriotismo al servicio de las familias paceñas".
Del encuentro participaron el presidente del Consejo Escolar, Carlos Leiva, junto al cuerpo de consejeros escolares; el jefe distrital de educación, Adrián Martínez; y la secretaria de asuntos docentes, Hilda Amaya, quienes acompañaron a los auxiliares en este merecido reconocimiento.
Con este homenaje, la gestión municipal reafirma la importancia de valorar a quienes día a día sostienen, con compromiso y dedicación, la educación pública en José C. Paz.
Salazar inauguró el Consultorio de Neurodesarrollo en el Hospital Municipal
La Municipalidad de San Pedro, a través de la Dirección del Hospital, llevó a cabo la inauguración del Consultorio de Neurodesarrollo y Neurología Infantil en el Hospital Municipal Dr. Emilio Ruffa.
Álvarez, Mena y Decuzzi entregaron escrituras a familias de Lanús
El intendente de Lanús Julián Álvarez; el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena; y el secretario de Gobierno Leandro Decuzzi encabezaron la entrega de 220 escrituras sociales a 154 familias del distrito, en el marco del programa Mi Escritura, Mi Casa.
Gray es candidato con lista propia: "Se viene el verdadero peronismo en Unión Federal"
El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, lanzó su postulación como diputado nacional con lista propia.
Moccero: "El camino es apostar a la educación como motor de desarrollo y oportunidades para todos"
El intendente Ricardo Moccero recibió la visita del ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, y juntos pusieron en funcionamiento un nuevo espacio destinado a biblioteca y área de informática y entregaron una ambulancia para el sistema de salud del municipio.
Canasta básica con aumentos extremos y menor consumo en los hogares
Un informe advierte que el precio de productos básicos se disparó hasta un 334% desde noviembre de 2023, mientras las familias ajustan sus compras y hábitos.
Racing va por la revancha ante Peñarol en el Cilindro
La Academia recibe al Carbonero en Avellaneda con la obligación de dar vuelta la serie y seguir en la Copa Libertadores en una noche que promete ser decisiva.
Escándalo $LIBRA: Milei bajo la lupa judicial y parlamentaria
El abogado Burlando solicitará la detención de Novelli y Terrones Godoy. Diputados podría aprobar dictamen que reactive la comisión $LIBRA en plena campaña electoral.