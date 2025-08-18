Ishii: "Una ciudad y un país salen adelante con educación pública de calidad"

El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, encabezó un encuentro con el personal auxiliar de la educación en el marco de la celebración de su día.

Municipales18 de agosto de 2025Soledad CastellanoSoledad Castellano

El acto se desarrolló en el Club Altube, donde cientos de auxiliares participaron de la jornada en reconocimiento a su tarea cotidiana. 

Ishii

LanúsÁlvarez, Mena y Decuzzi entregaron escrituras a familias de Lanús

Durante la ceremonia se entregaron diplomas a trabajadores con más de tres décadas de servicio, en un gesto de profundo agradecimiento a su labor sostenida en favor de la educación pública.

En su mensaje, el intendente Ishii subrayó que “José C. Paz trabaja codo a codo con la comunidad educativa, porque estamos convencidos de que una ciudad y un país salen adelante con educación pública de calidad”. 

Asimismo, destacó que la vocación y el esfuerzo de los auxiliares representan "un verdadero acto de patriotismo al servicio de las familias paceñas".

Del encuentro participaron el presidente del Consejo Escolar, Carlos Leiva, junto al cuerpo de consejeros escolares; el jefe distrital de educación, Adrián Martínez; y la secretaria de asuntos docentes, Hilda Amaya, quienes acompañaron a los auxiliares en este merecido reconocimiento.

Con este homenaje, la gestión municipal reafirma la importancia de valorar a quienes día a día sostienen, con compromiso y dedicación, la educación pública en José C. Paz.

¿Creés que la tensión interna en el PRO se resolverá o terminará en ruptura?

Se resolverá

Terminará en ruptura

No sabe

Te puede interesar
Lanús

Álvarez, Mena y Decuzzi entregaron escrituras a familias de Lanús

Soledad Castellano
Municipales18 de agosto de 2025

El intendente de Lanús Julián Álvarez; el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena; y el secretario de Gobierno Leandro Decuzzi encabezaron la entrega de 220 escrituras sociales a 154 familias del distrito, en el marco del programa Mi Escritura, Mi Casa.

Populares
FELICITACIONES POR EL PREMIO - FUISTE SELECCIONADO Y EL SERVICIO SERA GRATUITO

Suscríbete al Resumen diario de Noticias DESTACADAS. Es exclusivo y limitado