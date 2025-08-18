Ishii: "Una ciudad y un país salen adelante con educación pública de calidad"

El acto se desarrolló en el Club Altube, donde cientos de auxiliares participaron de la jornada en reconocimiento a su tarea cotidiana.

Durante la ceremonia se entregaron diplomas a trabajadores con más de tres décadas de servicio, en un gesto de profundo agradecimiento a su labor sostenida en favor de la educación pública.

En su mensaje, el intendente Ishii subrayó que “José C. Paz trabaja codo a codo con la comunidad educativa, porque estamos convencidos de que una ciudad y un país salen adelante con educación pública de calidad”.

Asimismo, destacó que la vocación y el esfuerzo de los auxiliares representan "un verdadero acto de patriotismo al servicio de las familias paceñas".

Del encuentro participaron el presidente del Consejo Escolar, Carlos Leiva, junto al cuerpo de consejeros escolares; el jefe distrital de educación, Adrián Martínez; y la secretaria de asuntos docentes, Hilda Amaya, quienes acompañaron a los auxiliares en este merecido reconocimiento.

Con este homenaje, la gestión municipal reafirma la importancia de valorar a quienes día a día sostienen, con compromiso y dedicación, la educación pública en José C. Paz.