Álvarez, Mena y Decuzzi entregaron escrituras a familias de Lanús
El intendente de Lanús Julián Álvarez; el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena; y el secretario de Gobierno Leandro Decuzzi encabezaron la entrega de 220 escrituras sociales a 154 familias del distrito, en el marco del programa Mi Escritura, Mi Casa.Municipales18 de agosto de 2025Soledad Castellano
“A través de esta iniciativa, familias de Gerli, Valentín Alsina, Lanús Oeste, Monte Chingolo y Lanús Este accedieron a la documentación que garantiza que son legalmente dueños de sus hogares. Esta medida, también, promueve el cumplimiento del derecho a la protección de la vivienda y posibilita la obtención de un crédito hipotecario para la ampliación de su casa o la opción de presentarla como garantía”, afirmó Julián Álvarez.
La iniciativa se desarrolló en el marco de la Ley N°24.374 y está destinada a las y los lanusenses que ocupan de manera pública, pacífica y continua su vivienda desde 2005.
Con estas nuevas entregas, Lanús Gobierno alcanza un total de 460 escrituras otorgadas, entre las que se cuentan 77 firmadas y 383 entregadas en los 20 meses de gestión.
En esta ocasión también se entregó la escritura del Teatro Amado Nervo, considerado patrimonio cultural de la localidad de Gerli y de todo el Municipio.
Acompañó al intendente, Julián Álvarez, al ministro, Juan Martín Mena, y al secretario de Gobierno, Leandro Decuzzi, la secretaria de Planificación Territorial y Obra Pública de Lanús Gobierno, María Emilia Aristei, entre otras autoridades locales.
