Álvarez, Mena y Decuzzi entregaron escrituras a familias de Lanús

“A través de esta iniciativa, familias de Gerli, Valentín Alsina, Lanús Oeste, Monte Chingolo y Lanús Este accedieron a la documentación que garantiza que son legalmente dueños de sus hogares. Esta medida, también, promueve el cumplimiento del derecho a la protección de la vivienda y posibilita la obtención de un crédito hipotecario para la ampliación de su casa o la opción de presentarla como garantía”, afirmó Julián Álvarez.

La iniciativa se desarrolló en el marco de la Ley N°24.374 y está destinada a las y los lanusenses que ocupan de manera pública, pacífica y continua su vivienda desde 2005.

Con estas nuevas entregas, Lanús Gobierno alcanza un total de 460 escrituras otorgadas, entre las que se cuentan 77 firmadas y 383 entregadas en los 20 meses de gestión.

En esta ocasión también se entregó la escritura del Teatro Amado Nervo, considerado patrimonio cultural de la localidad de Gerli y de todo el Municipio.

Acompañó al intendente, Julián Álvarez, al ministro, Juan Martín Mena, y al secretario de Gobierno, Leandro Decuzzi, la secretaria de Planificación Territorial y Obra Pública de Lanús Gobierno, María Emilia Aristei, entre otras autoridades locales.