Salazar inauguró el Consultorio de Neurodesarrollo en el Hospital Municipal

El acto estuvo encabezado por el Intendente Cecilio Salazar, la Directora del Hospital, Dra. Isabel Carrasco; la presidenta de la Asociación Cooperadora, Mirta Borrel; y la Dra. Andrea Manin, reconocida especialista en neurología infantil.

Este nuevo espacio brindará atención integral a niños y niñas con alteraciones en el desarrollo o afecciones neurológicas, ofreciendo diagnóstico, orientación y acompañamiento a las familias, con especial énfasis en la detección precoz y el abordaje interdisciplinario.

Durante el encuentro, se destacó la importancia de contar con un consultorio especializado y gratuito en el sistema público, el compromiso de la Dirección del Hospital y la Asociación Cooperadora para concretar este y otros proyectos, la trayectoria profesional y dedicación de la Dra. Manin, y el trabajo conjunto de todo el personal del hospital para garantizar el acceso a la salud.

El Intendente Salazar subrayó la relevancia de un Estado presente que brinde respuestas a la comunidad y agradeció a quienes hicieron posible este nuevo servicio, que se suma a las mejoras e incorporaciones realizadas en el Hospital como el Tomógrafo que permitió realizar diagnósticos más precisos, eliminando la necesidad de derivaciones.

Con el corte de cinta y el descubrimiento de una placa, el Consultorio de Neurodesarrollo quedó oficialmente inaugurado, marcando un nuevo avance en la atención sanitaria de San Pedro.