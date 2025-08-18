Salazar inauguró el Consultorio de Neurodesarrollo en el Hospital Municipal

La Municipalidad de San Pedro, a través de la Dirección del Hospital, llevó a cabo la inauguración del Consultorio de Neurodesarrollo y Neurología Infantil en el Hospital Municipal Dr. Emilio Ruffa.

Municipales18 de agosto de 2025Soledad CastellanoSoledad Castellano

El acto estuvo encabezado por el Intendente Cecilio Salazar, la Directora del Hospital, Dra. Isabel Carrasco; la presidenta de la Asociación Cooperadora, Mirta Borrel; y la Dra. Andrea Manin, reconocida especialista en neurología infantil.

Salazar

Este nuevo espacio brindará atención integral a niños y niñas con alteraciones en el desarrollo o afecciones neurológicas, ofreciendo diagnóstico, orientación y acompañamiento a las familias, con especial énfasis en la detección precoz y el abordaje interdisciplinario.

LanúsÁlvarez, Mena y Decuzzi entregaron escrituras a familias de Lanús

Durante el encuentro, se destacó la importancia de contar con un consultorio especializado y gratuito en el sistema público, el compromiso de la Dirección del Hospital y la Asociación Cooperadora para concretar este y otros proyectos, la trayectoria profesional y dedicación de la Dra. Manin, y el trabajo conjunto de todo el personal del hospital para garantizar el acceso a la salud.

El Intendente Salazar subrayó la relevancia de un Estado presente que brinde respuestas a la comunidad y agradeció a quienes hicieron posible este nuevo servicio, que se suma a las mejoras e incorporaciones realizadas en el Hospital como el Tomógrafo que permitió realizar diagnósticos más precisos, eliminando la necesidad de derivaciones.

Con el corte de cinta y el descubrimiento de una placa, el Consultorio de Neurodesarrollo quedó oficialmente inaugurado, marcando un nuevo avance en la atención sanitaria de San Pedro.

¿Creés que la tensión interna en el PRO se resolverá o terminará en ruptura?

Se resolverá

Terminará en ruptura

No sabe

Te puede interesar
Lanús

Álvarez, Mena y Decuzzi entregaron escrituras a familias de Lanús

Soledad Castellano
Municipales18 de agosto de 2025

El intendente de Lanús Julián Álvarez; el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena; y el secretario de Gobierno Leandro Decuzzi encabezaron la entrega de 220 escrituras sociales a 154 familias del distrito, en el marco del programa Mi Escritura, Mi Casa.

Populares
FELICITACIONES POR EL PREMIO - FUISTE SELECCIONADO Y EL SERVICIO SERA GRATUITO

Suscríbete al Resumen diario de Noticias DESTACADAS. Es exclusivo y limitado