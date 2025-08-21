La dura carta de Marcela Pagano a Javier Milei tras romper con La Libertad Avanza

Este jueves, la diputada nacional Marcela Pagano sorprendió con una carta abierta dirigida al presidente Javier Milei, en la que expresó su “dolor y decepción” por el rumbo que está tomando el gobierno. A través de la red social X, la flamante integrante del bloque Coherencia no solo ratificó su alejamiento de La Libertad Avanza (LLA), sino que también disparó duras críticas al entorno presidencial, acusando a su círculo cercano de manipularlo y de empujarlo hacia el fracaso.

"Milei no es la casta, pero está rodeado de ella"

En su carta, Pagano expresó que, aunque Javier Milei no forma parte de la "casta" política, su entorno está compuesto por "oportunistas" que lo están conduciendo hacia un abismo. "No es la casta, pero está rodeado y manipulado por ella", escribió la legisladora, dejando claro que su decepción no se limita a la gestión presidencial, sino también a quienes lo rodean.

Pagano fue más allá y acusó a los allegados al presidente de estar festejando el sufrimiento social en redes sociales, sin ofrecer propuestas concretas. “No tienen programa, tienen cuentas troll. No buscan el orden, sino la revancha”, agregó, refiriéndose a quienes, según su visión, han tomado el timón del gobierno.

Críticas a Karina Milei y los Menem

Uno de los puntos más fuertes de la carta fue el cuestionamiento a la designación de figuras como Martín Menem, quien, según Pagano, representa una "burocracia del apellido". Además, la diputada no dudó en aludir a los audios filtrados que involucran a Karina Milei, hermana del presidente, y a los Menem en un supuesto esquema de coimas vinculadas a la compra de medicamentos para personas con discapacidad. "Esto no es combatir la corrupción, es institucionalizarla con otros apellidos", sentenció.

La crisis social y económica bajo la lupa

Otro de los puntos álgidos de la carta fue el análisis de la situación social y económica que atraviesa Argentina. Pagano criticó la gestión de los jubilados, las fábricas cerradas y el descenso del poder adquisitivo, que afectan gravemente a las PyMEs. Para la diputada, la situación actual exige un cambio de modelo económico, pero con una visión a largo plazo que contemple la estabilidad de todos los sectores productivos.

“La situación exige que se piense en un puente para sostener a los actores que necesitan prosperar en el largo plazo, no en un ajuste brutal”, señaló.

"Me echaron con sus actitudes"

En cuanto a su ruptura con el bloque de La Libertad Avanza, Pagano fue clara: “No me fui, me echaron con sus actitudes”. La diputada hizo referencia a la indiferencia y desprecio con los que fue tratada por los líderes del espacio, especialmente en el conflicto que tuvo lugar por la presidencia de la comisión de Juicio Político.

A pesar de la dureza de sus palabras, Pagano aclaró que su decisión de alejarse no era una postura contra Milei, sino contra lo que considera una dirección equivocada del gobierno: “No me fui del bloque, sino que fui echada por el desprecio y la falta de visión hacia quienes les trajimos votos sin pedir cargos”.

La advertencia final: "Lo están llevando al abismo"

El cierre de la carta fue un contundente llamado de atención al presidente: “Lo están llevando al abismo, Presidente. No lo hacen enemigos, lo hacen sus amigos”. Pagano instó a Milei a rodearse de personas que realmente estén comprometidas con el cambio y el bienestar de la población, advirtiendo que, si no actúa rápidamente, no solo el país, sino también su propia administración, se verán hundidos por los oportunistas que ahora lo rodean.