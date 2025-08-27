El escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que involucra a presuntos sobornos y tráfico de medicamentos para personas con discapacidad, sigue dando de qué hablar. Según una reciente encuesta realizada por la consultora Management & FIT, el 81% de los consultados exige explicaciones públicas al presidente Javier Milei sobre los hechos denunciados, que han dejado a la sociedad argentina sumida en la incertidumbre.

Los audios filtrados, que involucran al exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo, y a figuras cercanas al gobierno, como Karina Milei, la hermana del presidente, y Eduardo "Lule" Menem, han tenido una repercusión nacional. El 94,5% de los encuestados en la provincia de Buenos Aires afirmó estar al tanto del caso, lo que demuestra el alcance del escándalo.

La gravedad del escándalo: ¿Qué piensa la gente?

La encuesta también revela que el 73,2% de los consultados considera el escándalo como "muy grave" o "algo grave", especialmente entre mujeres y personas con mayor nivel educativo. La preocupación es palpable, y la percepción de corrupción parece haber calado hondo en la opinión pública.

"Lo sucedido es muy grave", asegura una amplia mayoría de los entrevistados, lo que indica que la confianza en el gobierno de Milei ha sufrido un fuerte golpe. El 56,1% manifestó que este escándalo ha modificado su nivel de confianza en la gestión nacional. En un contexto electoral clave, este factor podría tener repercusiones importantes en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre y las legislativas de octubre.

¿Son los audios reales? Un 59% lo cree

El caso Spagnuolo ha dividido a la opinión pública. Aunque existe un sector que aún pone en duda la veracidad de los audios, el 59,2% de los encuestados considera que los hechos denunciados son ciertos. Para muchos, el escándalo no es un caso aislado, sino parte de un "entramado de corrupción" dentro del gobierno.

Por otro lado, algunos opinan que el caso podría tratarse de una interna dentro del propio oficialismo, con un 33,3% apuntando a esta hipótesis. Sin embargo, el 5,5% lo interpreta como una estrategia para perjudicar a Milei de cara a las elecciones, lo que podría ser una señal de desinformación o una jugada electoral de los opositores.

Impacto en las elecciones: ¿Modifica el voto?

A pesar de la gravedad de los hechos, la encuesta revela que el 82,6% de los consultados asegura que el escándalo no modificará su voto en las elecciones legislativas. Sin embargo, un 56,1% ve una caída en su confianza en la gestión de Milei, lo que podría influir en el resultado electoral.

Es relevante destacar que la sociedad demanda respuestas inmediatas del presidente, y el 81% de los entrevistados cree que Milei debe dar una respuesta pública sobre el caso.

La justicia avanza

Mientras tanto, la causa judicial sigue su curso. El peritaje del celular de Spagnuolo continúa, y los audios que se están revelando siguen añadiendo nuevos detalles sobre cómo se manejaba el supuesto esquema de corrupción. En ellos, se mencionan incluso a altos funcionarios del gobierno y a figuras clave como Karina Milei y los Menem. El próximo paso será la entrega de la información al fiscal federal, Franco Picardi, para avanzar con las investigaciones.