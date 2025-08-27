El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, expondrá este mediodía en el recinto de la Cámara de Diputados, cumpliendo con lo dispuesto por el artículo 101 de la Constitución Nacional. La presentación llega en un contexto político atravesado por fuertes controversias: los audios que implican presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad, la crisis sanitaria por las más de 100 muertes relacionadas al consumo de fentanilo adulterado y el marco de la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires.

Según detallaron desde la Jefatura de Gabinete, el Informe de Gestión N°144 “brindará detalles sobre el curso de las medidas de gobierno y después se abocará a responder las preguntas formuladas por los diputados allí presentes”.

El trasfondo de los audios y las ausencias en comisiones

Aunque la sesión no contempla preguntas sobre los audios del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, el tema domina la escena política. La presentación de Francos se da apenas un día después de que se reunieran las comisiones de Acción Social y Salud Pública y Discapacidad, donde habían sido citados el ministro de Salud, Mario Lugones, y el actual interventor de la agencia, Alejandro Vilches. Sin embargo, ninguno de los dos asistió al plenario.

Más de 1300 preguntas de los legisladores

La Jefatura de Gabinete informó que recibió un total de 2957 consultas por escrito, que luego de un proceso de análisis y unificación quedaron en 1337 preguntas provenientes de 101 diputados.

Los temas de las consultas abarcan un amplio espectro: Economía, Finanzas, Obras Públicas, Privatizaciones, Energía, Agricultura, Salud, Seguridad Social, Educación, Seguridad y Defensa, Justicia, Derechos Humanos, Cultura, Medios públicos y Relaciones internacionales.

Los bloques más activos en el pedido de información

El bloque que más preguntas envió fue Unión por la Patria, con 787 consultas. Lo siguieron la UCR (95), Democracia para Siempre (88) y Encuentro Federal (82). Luego se ubicaron Izquierda Socialista (64), PRO (60), PTS-Frente de Izquierda (58), Coalición Cívica (58), Defendamos Santa Fe (23), Republicanos Unidos (11), MPN (5), Liga del Interior (5) y MID (1).

En contraste, el bloque de La Libertad Avanza no envió ninguna consulta.

Diputados con mayor participación

Entre los legisladores que más preguntas presentaron se destacan Juan Marino (75), Victoria Tolosa Paz (63), Daniel Gollán (45) y Natalia Zaracho (43), todos pertenecientes a Unión por la Patria.

Los ministerios más consultados

La mayor parte de las preguntas se concentró en el área de Economía, con 477. Luego siguieron el Ministerio de Capital Humano (177), la propia Jefatura de Gabinete (149), Salud (111), Seguridad (76), Justicia (66), Defensa (50), Presidencia (49), Relaciones Exteriores (39), Desregulación (35), Banco Central (30) y Procuración del Tesoro (9).

Antecedentes: un paso tenso por el Senado

La última vez que Francos se presentó en el Congreso fue el pasado 26 de junio, cuando brindó su informe en el Senado. Esa jornada estuvo marcada por fuertes cruces tras el arresto domiciliario de Cristina Fernández de Kirchner, dispuesto días antes.

En aquel debate, la senadora peronista por Tierra del Fuego, Cándida López, lo acusó directamente: “La verdad que leí muy atentamente la respuesta que nos mandó y debo decirle que la verdad es un mentiroso. Para usted y Milei, Tierra del Fuego es un punto para negociar con las potencias extranjeras”. Ante esto, Francos exigió que retirara la acusación, pero la legisladora redobló: “Que se vaya, cuál es el problema. Pobrecito, está faltando la verdad. Vino por la casta”.

Con ese antecedente, se espera que la sesión de hoy en Diputados tenga nuevamente un clima de alta tensión.