Javier Milei volvió a quedar en el centro de la polémica después de la convulsionada caravana en Lomas de Zamora. El presidente tuvo que abandonar el recorrido en medio de piedrazos y corridas, y aunque desde La Libertad Avanza insistieron en que no hubo fallas graves, una frase de Sebastián Pareja —jefe de campaña y armador del oficialismo libertario en la provincia de Buenos Aires— encendió los repudios. El dirigente calificó a los agresores como “tipos discapacitados”, un término que generó rechazo por su uso despectivo y por el contexto en el que fue pronunciado.

“Tipos discapacitados” y “energúmenos”

En declaraciones televisivas, Pareja defendió la organización de la actividad y buscó resaltar que el presidente no sufrió heridas de gravedad. Sin embargo, al describir a los manifestantes que atacaron la camioneta, afirmó: “No terminó existiendo ningún herido de gravedad en la figura del Presidente o su hermana, que son los actores principales. Después, hubo un tercer cordón que tiene que ver con la cuestión local y tuvo que estar controlando a estos energúmenos, que son tipos discapacitados que están fuera de la lógica que podemos entender todos”.

El dirigente agregó que arrojar piedras “por el simple hecho de pensar distinto” le parecía “fuera de lugar” y señaló que el control falló en un nivel que, según él, no dependía ni de la custodia presidencial ni de la Policía bonaerense.

La elección del término no pasó inadvertida: llega en medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y en un momento en que las familias del sector vienen padeciendo recortes y falta de respuestas del Gobierno nacional.

El operativo y las críticas a la “cuestión local”

Pareja relató que la caravana se organizó como cualquier actividad de campaña. Según detalló, la comitiva recorrió el circuito tres días antes y elevó la propuesta a los organismos responsables de la seguridad presidencial.

“Esa propuesta fue elevada, por supuesto, a los organismos que tienen que cuidar al presidente. Después las medidas de seguridad se cumplen. De hecho, no terminó existiendo ningún herido de gravedad”, afirmó.

El dirigente libertario insistió en marcar diferencias entre los distintos niveles de seguridad y puso la lupa sobre el llamado “tercer cordón”: “Me parece que la policía local está en este tercer anillo, si no me equivoco. Son focos, personas puntuales que hay que desafectar de una manifestación de estas características”.

Incidentes y acusaciones cruzadas

El ataque ocurrió en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Laprida, en pleno centro de Lomas de Zamora. Manifestantes arrojaron piedras contra la camioneta en la que se desplazaba el mandatario junto a su hermana Karina y otros referentes de La Libertad Avanza. El vehículo debió desviarse y acelerar para sacar a Milei de la zona, sin llegar al punto final previsto en Plaza Grigera.

Desde LLA atribuyeron la agresión a militantes del Partido Justicialista local y denunciaron que se había “liberado la zona” al no retirar un volquete con escombros que fue utilizado en la emboscada.

El intendente Federico Otermín rechazó la acusación y retrucó: “Nada más casta que aparecer para una foto unos días antes de las elecciones. Nos encantaría que venga a laburar, a inaugurar una obra, a traer patrulleros, a ayudar a alguien”.