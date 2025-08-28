Sebastián Pareja utilizó el término “discapacitados” para descalificar a los agresores
El dirigente libertario cuestionó a quienes atacaron al Presidente, pero sus dichos encendieron críticas por el uso estigmatizante del término.Política28 de agosto de 2025Pamela Orellana
Javier Milei volvió a quedar en el centro de la polémica después de la convulsionada caravana en Lomas de Zamora. El presidente tuvo que abandonar el recorrido en medio de piedrazos y corridas, y aunque desde La Libertad Avanza insistieron en que no hubo fallas graves, una frase de Sebastián Pareja —jefe de campaña y armador del oficialismo libertario en la provincia de Buenos Aires— encendió los repudios. El dirigente calificó a los agresores como “tipos discapacitados”, un término que generó rechazo por su uso despectivo y por el contexto en el que fue pronunciado.
“Tipos discapacitados” y “energúmenos”
En declaraciones televisivas, Pareja defendió la organización de la actividad y buscó resaltar que el presidente no sufrió heridas de gravedad. Sin embargo, al describir a los manifestantes que atacaron la camioneta, afirmó: “No terminó existiendo ningún herido de gravedad en la figura del Presidente o su hermana, que son los actores principales. Después, hubo un tercer cordón que tiene que ver con la cuestión local y tuvo que estar controlando a estos energúmenos, que son tipos discapacitados que están fuera de la lógica que podemos entender todos”.
El dirigente agregó que arrojar piedras “por el simple hecho de pensar distinto” le parecía “fuera de lugar” y señaló que el control falló en un nivel que, según él, no dependía ni de la custodia presidencial ni de la Policía bonaerense.
La elección del término no pasó inadvertida: llega en medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y en un momento en que las familias del sector vienen padeciendo recortes y falta de respuestas del Gobierno nacional.
El operativo y las críticas a la “cuestión local”
Pareja relató que la caravana se organizó como cualquier actividad de campaña. Según detalló, la comitiva recorrió el circuito tres días antes y elevó la propuesta a los organismos responsables de la seguridad presidencial.
“Esa propuesta fue elevada, por supuesto, a los organismos que tienen que cuidar al presidente. Después las medidas de seguridad se cumplen. De hecho, no terminó existiendo ningún herido de gravedad”, afirmó.
El dirigente libertario insistió en marcar diferencias entre los distintos niveles de seguridad y puso la lupa sobre el llamado “tercer cordón”: “Me parece que la policía local está en este tercer anillo, si no me equivoco. Son focos, personas puntuales que hay que desafectar de una manifestación de estas características”.
Incidentes y acusaciones cruzadas
El ataque ocurrió en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Laprida, en pleno centro de Lomas de Zamora. Manifestantes arrojaron piedras contra la camioneta en la que se desplazaba el mandatario junto a su hermana Karina y otros referentes de La Libertad Avanza. El vehículo debió desviarse y acelerar para sacar a Milei de la zona, sin llegar al punto final previsto en Plaza Grigera.
Desde LLA atribuyeron la agresión a militantes del Partido Justicialista local y denunciaron que se había “liberado la zona” al no retirar un volquete con escombros que fue utilizado en la emboscada.
El intendente Federico Otermín rechazó la acusación y retrucó: “Nada más casta que aparecer para una foto unos días antes de las elecciones. Nos encantaría que venga a laburar, a inaugurar una obra, a traer patrulleros, a ayudar a alguien”.
La subejecución del Fondo Hídrico Nacional agrava el malestar en el campo bonaerense
En su informe de gestión, Guillermo Francos reveló que el Fondo Hídrico está subejecutado: miles de millones acumulados en vez de financiar obras clave para evitar inundaciones.
Carrió disparó contra Milei, Espert, Francos y Sturzenegger
Elisa Carrió estalló en TV: acusó a Milei de ver pornografía infantil, denunció corrupción en salud y exigió que Sturzenegger “se calle la boca”.
La Provincia garantiza transporte gratuito en días de elecciones
El servicio de colectivos y lanchas será gratuito en provincia de Buenos Aires los días de elecciones. Una medida para garantizar que todos puedan ir a votar sin obstáculos.
Fentanilo, coimas y ajuste: durísimo audio de CFK
Cristina Kirchner rompió el silencio y destrozó al Gobierno de Milei: habló de muertos por fentanilo, jubilados sin medicación y coimas en Andis.
Filtración de polémico audio podría sacudir al poder en Dolores: ¿"Favores sexuales" en el gobierno de Juan Pablo García?
En las últimas horas comenzó a circular en redes sociales un audio que denunciaría supuestos “favores sexuales a cambio de bolsas de comida”. Conocé todos los detalles en esta nota.
Elecciones PBA: quién lidera en cada sección según la última encuesta
La última encuesta sobre las elecciones legislativas bonaerenses revela tendencias por sección y refleja cómo se perfila la disputa en distintos distritos clave.
¿Qué dice la última encuesta en medio del escándalo por los audios filtrados?
Polarización total: la última encuesta en Buenos Aires muestra un empate técnico y prende fuego el tablero electoral. Todos los números del informe.