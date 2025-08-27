Entrevista GLP. Curuchet aclara por qué descartó ser candidato testimonial: “Si te eligen intendente, quieren que seas intendente, no concejal ni diputado”

El jefe comunal de Marcos Paz brindó detalles sobre su decisión de no postularse en estas elecciones legislativas y destacó que la lista local de Fuerza Patria equilibra experiencia y renovación política.

Videos - Entrevistas27 de agosto de 2025Pamela OrellanaPamela Orellana

Ricardo Curutchet, intendente de Marcos Paz (BA)

-Intendente, a pocos días de las elecciones del 7 de septiembre, ¿qué características cree que distinguen a la lista de Fuerza Patria a nivel local de otras que competirán en Marcos Paz?

En el caso particular de nuestras listas, y espero que se haya podido concretar de igual manera en varias de la provincia de Buenos Aires, hemos recogido el pedido de los referentes de las tres grandes familias que conforman esta fuerza y que nosotros a nivel local venimos gestionando también de esa manera, con aporte de todos los sectores.

El pedido lo pudimos concretar, por el cual está en los primeros lugares el Movimiento Derecho al Futuro, el Frente Renovador, La Cámpora, la CGT, a la que siempre se le trata de hacer un espacio y nos lo pedía el gobernador, el Partido Justicialista, y recién después viene el Partido Vecinalista que yo integro.

Todos tenemos excelente relación, hay gente con experiencia y gente muy joven que está entrando a la política. Yo creo que deben ser ni todos viejos ni todos jóvenes, porque como en una familia, hay que tener un poquito de todo. Tenemos gente con años y experiencia, en un lugar expectante o para acompañar, y gente joven que recién comienza. En líneas generales creo que fue un buen cierre y encabeza Verónica Mc Loughlin.

-Mc Loughlin lo acompaña desde 2005 en diversas funciones y es actualmente concejala. ¿Qué aporta su experiencia?

Correcto, es la renovación, la experiencia, ver la cara de Verónica también es ver la gestión, ver a Ricardo. Algunos amigos intendentes decían de ir con la testimonial; nosotros acá nunca ejercimos esa opción. Entonces el arranque de lista es con Verónica, se identifica su cara y su accionar en el Concejo, el Ejecutivo y el rol que le ha tocado desempeñar en la gestión.

Ricardo Curutchet y Verónica Mc Loughlin

-¿Por qué decidió no optar por una candidatura testimonial?

Lo hemos charlado con todos los intendentes de la Primera, en una reunión que hubo en San Fernando, donde estuvo Axel Kicillof, Sergio Massa, referentes de todas las tribus, y todos los intendentes de la sección. Por experiencia, cuando fue la famosa testimonial en la época de Néstor Kirchner, yo tampoco fui. En eso soy bilardista; en una charla con Néstor, nos dio la libertad de armar como se quisiera y nosotros fuimos de los cuatro municipios que ganamos en la provincia. 

Porque Marcos Paz tiene la característica de que es un poco conurbano: es el último cordón del conurbano, pero es el primero del interior. Entonces, la gente sabe. Cuando te eligen de intendente, te quieren de intendente. No te quieren ver después como concejal testimonial o usar la banca de diputado como trampolín

Y cuando hablo de familia, implica eso también: a papá lo quieren papá, al hermano lo quieren hermano, al tío lo quieren tío y al abuelo como abuelo. Cuando te eligen para intendente, el contrato es para intendente. No es crítica, es la realidad en nuestro distrito.

Yo entiendo, pero no lo pienso hacer; nunca lo he hecho, y creo que es contraproducente. Cuando fue lo de la 125, Néstor dijo: “hacé como quieras”, y ahí yo, como Bilardo en el 86, dije: “Si vuelvo con la copa, victoria; y si no…”. Y a nosotros no nos fue mal.

Pamela Orellana
Videos - Entrevistas27 de agosto de 2025

Mariana Portilla
Videos - Entrevistas27 de agosto de 2025

Pamela Orellana
Videos - Entrevistas26 de agosto de 2025

