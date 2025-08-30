General Arenales atraviesa una etapa de transformaciones significativas en áreas claves para la vida cotidiana de la comunidad. En materia de salud, el Hospital Municipal Ignacio Pirovano avanza en un plan integral de ampliación y modernización que permitirá mejorar la atención de pacientes y optimizar los servicios.

Actualmente se encuentra en obra la nueva sala de espera, que incluirá consultorios adicionales, farmacia, corredor y accesos renovados hacia distintas áreas del hospital. Estas mejoras buscan facilitar la circulación interna, ampliar los espacios comunes y brindar un entorno más moderno y confortable tanto para los pacientes como para el personal de salud.

El plan también contempla inversiones en equipamiento de alta tecnología. Se prevé la compra de tres bombas de infusión volumétricas de última generación, valuadas en $1.083.990,60 cada una, destinadas a garantizar un suministro seguro y eficiente de medicamentos, nutrientes y soluciones. Estas herramientas son fundamentales para reducir riesgos en la dosificación y reforzar la atención en áreas críticas como clínica médica, quirófano y unidades de cuidados intensivos.

A los avances edilicios y tecnológicos se suma la incorporación de nuevos profesionales. En los próximos días se integrará a la planta médica la doctora Mildred Colaberardino, especialista en cardiología, lo que permitirá ampliar prácticas y fortalecer una de las áreas más demandadas por la población.

Este proyecto, impulsado desde la Secretaría de Salud, a cargo del doctor Guillermo Apizzato, y con la dirección del hospital bajo la doctora Marisol Viglioni, refleja la decisión política de consolidar un sistema sanitario local moderno, eficiente y cercano a las necesidades de los vecinos.

Un paso histórico para el barrio San Remo

Paralelamente, el municipio logró avanzar en un hecho de enorme trascendencia para la comunidad: el inicio del proceso de escrituración del barrio San Remo, el más antiguo del distrito.

El acto de firma, realizado en el Salón Azul del Honorable Concejo Deliberante, estuvo encabezado por la intendente Erica Revilla junto a la abogada Carolina Acevedo, responsable del área de Regularización Dominial.

Se trata de un proceso complejo que demandó un trabajo sostenido del Ejecutivo, debido a que los terrenos habían sido entregados sin la debida subdivisión y figuraban a nombre de un propietario desconocido. Para poder avanzar, el municipio inició una prescripción administrativa, regularizó el dominio a su favor y contrató a un ingeniero agrimensor para realizar la subdivisión. Posteriormente, se gestionaron los trámites ante organismos provinciales como ARBA, Catastro y Geodesia.

Un aspecto clave del proceso es que todos los costos fueron absorbidos en su totalidad por el municipio, lo que garantiza que los vecinos no deban afrontar ningún gasto. La próxima etapa será la entrega de escrituras sociales gratuitas, a través de la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, lo que se espera concretar en los próximos meses.

La intendente Erica Revilla destacó la relevancia de este avance: “El barrio San Remo es histórico y sus vecinos esperaron décadas por este derecho. Hoy podemos decir que estamos un paso más cerca de hacerlo realidad”.

Dos pilares para la comunidad: salud y derechos

La ampliación y modernización del Hospital Municipal Ignacio Pirovano, junto con la histórica escrituración del barrio San Remo, representan dos hitos en la gestión actual. Ambas acciones confluyen en un mismo objetivo: mejorar la calidad de vida de los vecinos, tanto en el acceso a un sistema de salud moderno como en la seguridad jurídica de la vivienda.

General Arenales, de este modo, reafirma un camino de políticas públicas sostenidas, orientadas al bienestar integral de su comunidad.