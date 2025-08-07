Revilla anunció la construcción de un playón deportivo en la Escuela Secundaria René Favaloro de Arribeños

La obra, que dará inicio durante el mes en curso, tiene como objetivo mejorar las condiciones en las que se desarrollan las actividades físicas y deportivas de los estudiantes, generando un espacio adecuado, seguro e inclusivo para toda la comunidad educativa.

Durante la visita, la jefa comunal estuvo acompañada por las consejeras escolares Norali Migliavaca, las concejales Valeria Ortiz y Florencia Cubero Gary, y el delegado municipal de Arribeños, Claudio Vujovich.

“La educación es uno de los pilares fundamentales de nuestra gestión, y creemos que cada inversión en infraestructura escolar es una apuesta directa al futuro de nuestros jóvenes”, expresó la intendenta.

El Gobierno Municipal continúa así con una política sostenida de fortalecimiento del sistema educativo, articulando acciones concretas entre distintas áreas para mejorar tanto la calidad del aprendizaje como el entorno en el que se desarrollan niños, niñas y adolescentes de todo el distrito.