Revilla anunció la construcción de un playón deportivo en la Escuela Secundaria René Favaloro de Arribeños
En el marco de la entrega de mobiliario escolar a instituciones educativas del distrito, la intendenta Érica Revilla visitó la Escuela Secundaria René Favaloro de la localidad de Arribeños, donde anunció la próxima construcción de un playón deportivo en el patio del establecimiento.Municipales07 de agosto de 2025Soledad Castellano
La obra, que dará inicio durante el mes en curso, tiene como objetivo mejorar las condiciones en las que se desarrollan las actividades físicas y deportivas de los estudiantes, generando un espacio adecuado, seguro e inclusivo para toda la comunidad educativa.
Durante la visita, la jefa comunal estuvo acompañada por las consejeras escolares Norali Migliavaca, las concejales Valeria Ortiz y Florencia Cubero Gary, y el delegado municipal de Arribeños, Claudio Vujovich.
“La educación es uno de los pilares fundamentales de nuestra gestión, y creemos que cada inversión en infraestructura escolar es una apuesta directa al futuro de nuestros jóvenes”, expresó la intendenta.
El Gobierno Municipal continúa así con una política sostenida de fortalecimiento del sistema educativo, articulando acciones concretas entre distintas áreas para mejorar tanto la calidad del aprendizaje como el entorno en el que se desarrollan niños, niñas y adolescentes de todo el distrito.
