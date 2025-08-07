Revilla anunció la construcción de un playón deportivo en la Escuela Secundaria René Favaloro de Arribeños

En el marco de la entrega de mobiliario escolar a instituciones educativas del distrito, la intendenta Érica Revilla visitó la Escuela Secundaria René Favaloro de la localidad de Arribeños, donde anunció la próxima construcción de un playón deportivo en el patio del establecimiento.

Municipales07 de agosto de 2025Soledad CastellanoSoledad Castellano

La obra, que dará inicio durante el mes en curso, tiene como objetivo mejorar las condiciones en las que se desarrollan las actividades físicas y deportivas de los estudiantes, generando un espacio adecuado, seguro e inclusivo para toda la comunidad educativa.

Erica Revilla

Durante la visita, la jefa comunal estuvo acompañada por las consejeras escolares Norali Migliavaca, las concejales Valeria Ortiz y Florencia Cubero Gary, y el delegado municipal de Arribeños, Claudio Vujovich.

“La educación es uno de los pilares fundamentales de nuestra gestión, y creemos que cada inversión en infraestructura escolar es una apuesta directa al futuro de nuestros jóvenes”, expresó la intendenta.

San PedroSalazar presentó la nueva dependencia de Defensa Civil en San Pedro

El Gobierno Municipal continúa así con una política sostenida de fortalecimiento del sistema educativo, articulando acciones concretas entre distintas áreas para mejorar tanto la calidad del aprendizaje como el entorno en el que se desarrollan niños, niñas y adolescentes de todo el distrito.

¿Considera que la situación económica puede generar un aumento de protestas y/o cacerolazos?

Si

No

No sabe

Te puede interesar
Populares
Pablo Barrena, intendente de Lobería

Entrevista GLP. Calles intransitables, falta de luminaria y abandono de espacios públicos: los reclamos que golpean la gestión de Pablo Barrena en Lobería

Pamela Orellana
Videos - Entrevistas05 de agosto de 2025

En Lobería, los vecinos denuncian que el intendente “no le presta la misma atención a todos los barrios”. La crisis habitacional, con la escasez de viviendas para alquilar, y el mal estado de la red vial agravan la situación. Además, la falta de médicos en centros de salud y el hospital municipal, junto a las demoras en los turnos, evidencian la incapacidad de Barrena para abordar las urgencias de la comunidad.

Arnaldo Harispe, intendente de Lezama

Entrevista GLP. “Lezama sigue siendo una delegación, está estancada”: apuntan contra Arnaldo Harispe por falta de propuestas y planificación para el desarrollo local

Pamela Orellana
Videos - Entrevistas06 de agosto de 2025

Vecinos de Lezama advierten que la gestión municipal es “apagada y mediocre”; denuncian déficit habitacional con barrios de viviendas paralizados hace años, una crisis sanitaria agravada por ambulancias fuera de servicio, salarios de pobreza y malas condiciones laborales para empleados municipales, ausencia de políticas sociales y un marcado retroceso de la ciudad.

FELICITACIONES POR EL PREMIO - FUISTE SELECCIONADO Y EL SERVICIO SERA GRATUITO

Suscríbete al Resumen diario de Noticias DESTACADAS. Es exclusivo y limitado