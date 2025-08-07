Salazar presentó la nueva dependencia de Defensa Civil en San Pedro
El intendente destacó la importancia de esta incorporación para seguir mejorando la capacidad de respuesta ante emergencias y fortalecer el trabajo conjunto con los organismos provinciales y locales.Municipales07 de agosto de 2025Soledad Castellano
El intendente Cecilio Salazar encabezó la presentación oficial de la nueva dependencia de Defensa Civil que funcionará en la ciudad, en el marco de un proyecto impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de descentralizar y fortalecer la articulación operativa en todo el territorio bonaerense.
Acompañaron la recorrida por las instalaciones el Secretario de Gobierno, Martín Baraybar; el Director de Deportes, Valentín Bravo; la Concejala Candelaria Cuscuela; y el Director de Defensa Civil, Fabio Giovanettoni.
La nueva dependencia cuenta con un móvil equipado especialmente y la incorporación de seis agentes que se integrarán a las tareas de prevención, respuesta y asistencia. Iniciativa que convierte a San Pedro en una de las cuatro sedes regionales estratégicas dentro de la Provincia de Buenos Aires que trabajarán en articulación directa con la central ubicada en La Plata.
