Esteban Echeverría: Gray entregó instrumentos a un coro y se intensifican las obras

El intendente Fernando Gray entregó equipamiento al Coro Betania, mientras avanza la pavimentación en Monte Grande Sur y se renuevan luminarias LED en El Jagüel.

Gray entregó instrumentos musicales y equipamiento al Coro Betania de Monte Grande
Gray entregó instrumentos musicales y equipamiento al Coro Betania de Monte Grande

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, entregó nuevos instrumentos musicales y equipamiento de sonido al Coro Betania, que funciona desde hace seis años en la Capilla Sagrada Familia, ubicada en el barrio La Campana de Monte Grande.

“Este tipo de proyectos fortalece la cultura y le da vida a la comunidad. Por eso, desde el Gobierno municipal seguimos acompañándolos con políticas que les permitan crecer y llegar a más vecinas y vecinos del distrito”, expresó Gray durante la actividad, en la que estuvo acompañado por la coordinadora de la capilla, Norma Gómez, la directora del coro, Graciela Ruiz, y la directora de Entidades Intermedias local, Tamara Crosta.

El aporte municipal incluyó un teclado Casio CTK 3500 con funda y soporte, un cajón peruano Skull, un bongó de madera Denver, un bombo criollo N.º 7, un bafle de 15 pulgadas, una consola acústica y dos micrófonos, herramientas fundamentales para potenciar el trabajo del coro.

El Coro Betania, compuesto por 13 personas, no solo participa de las celebraciones religiosas, sino que también desarrolla una labor social y espiritual, llevando música, oración y lectura a los hogares de vecinos que, por diversas razones, no pueden asistir a la parroquia.

Pavimentación en Monte Grande Sur

En paralelo, el Municipio de Esteban Echeverría continúa con las tareas de pavimentación en distintos puntos del distrito. Actualmente, los trabajos se desarrollan sobre la calle Olavarría, entre Liñán y Güemes, en Monte Grande Sur, donde se está aplicando carpeta asfáltica con el objetivo de mejorar la infraestructura urbana y la seguridad vial.

Estas obras, realizadas íntegramente con fondos municipales, se suman a otras intervenciones que incluyen bacheo, pavimentación en hormigón y asfalto, repavimentación y tomado de juntas, en calles y avenidas de todo el distrito.

La gestión local mantiene firme su compromiso con el mantenimiento y la mejora de la transitabilidad, priorizando calles claves para la circulación diaria de vecinas y vecinos.

Renovación de luminarias LED en El Jagüel

Otra de las acciones que impulsa el Municipio es la modernización del sistema de alumbrado público. En esta oportunidad, los equipos municipales realizaron la colocación y renovación de luces LED sobre la calle Primera Junta, entre Beltrán y Dardo Rocha, en El Jagüel.

Este recambio de luminarias contribuye a optimizar la visibilidad en la vía pública, ya que las luces LED poseen una mayor luminosidad, consumen menos energía, tienen mayor vida útil y no contienen contaminantes.

Además, este tipo de iluminación mejora el alcance y la definición de imagen de las cámaras de seguridad municipales, fortaleciendo así el sistema de monitoreo urbano y la prevención del delito.

Estas acciones forman parte de un plan integral que busca elevar la calidad de vida en los barrios de Esteban Echeverría, combinando obras, seguridad y desarrollo cultural como pilares de gestión.

 

