Mendoza tildó a Milei de "payaso y corrupto"
La intendenta de Quilmes y candidata a diputada por la tercera sección electoral, Mayra Mendoza, apuntó contra el gobierno nacional por su "crueldad y corrupción".Municipales02 de septiembre de 2025Soledad Castellano
De cara a las elecciones del domingo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, la intendenta de Quilmes y candidata a diputada por la tercera sección electoral, Mayra Mendoza, comentó: "Hay un contexto de un gobierno que a su crueldad, su vagancia y su corrupción le ha sumado el autoritarismo, pretendiendo censurar a periodistas que informan sobre sus desastres".
Cabe recordar que este lunes, el diputado de izquierda Christian ‘Chipi’ Castillo denunció “la persecución judicial y gubernamental” contra los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, además de directivos de los canales de televisión donde trabajan, luego de que se hiciera lugar a una cautelar para prohibir la difusión pública de audios vinculados a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
"Estamos convencidas de que es la consecuencia natural de un modelo que no cabe en democracia y al que tenemos que responderle, justamente, con una avalancha de votos que lo frene", dijo Mendoza.
Y agregó "Están pasando cosas graves y vamos a seguir denunciando todo lo que hacen permanentemente porque el pueblo espera que ejerzamos su representación poniendo en discusión todo esto, que es la durísima realidad que viven a diario".
Mayra Mendoza apuntó contra Milei por su viaje a Las Vegas
Tras conocerse la noticia de que Javer Milei iría a ver el espectáculo de su ex Fátima Flores, en Las Vegas; Mendoza comentó: "Naaaaa y esto? Es joda, verdad? Mirá Milei, vos y todos tus craneitos creativos que se piensan que todos somos tontos… aunque te tires de un paracaídas en taparabos y aterrices sobre un árbol de la 9 de Julio, aunque hagas papelones patéticos, no vas a poder tapar la corrupción de tu gobierno, y no vamos a parar de hablar del robo a las personas con discapacidad por la coima de tu hermana, del carry trade y el negocio de Luis Caputo, JP Morgan y el FMI, de la cripto estafa Libra, del narco diputado Espert y del gobierno desastroso que llevan adelante. Sos un payaso y corrupto", disparó desde redes.
Malvinas Argentinas avanza con obras estratégicas: seguridad y espacio público renovado
El intendente supervisó la etapa final de construcción del nuevo Cuartel Central de Bomberos y acompañó la inauguración de la Plaza Central de Tortuguitas, dos intervenciones que fortalecen la seguridad y la vida comunitaria.
Espinoza se solidarizó con Jorge Rial y Mauro Federico
Desde sus redes, el alcalde de La Matanza, Fernando Espinoza, apuntó: "Milei se dedica a perseguir periodistas y coartar la libertad de expresión".
Lago: "Los intendentes decidimos tener la representación y le agradecemos a Axel esa posibilidad"
El intendente de Alberti y tercer candidato a senador provincial por la Cuarta Sección de Fuerza Patria, Germán Lago, aseguró que las elecciones del próximo 7 de septiembre serán "bisagra".
Se inauguró nueva Sala Pediátrica en el Hospital de Mar de Ajó
El Hospital Municipal de Mar de Ajó sumó una nueva área de internación pediátrica destinada a menores de dos años con afecciones respiratorias, equipada con tecnología de alto flujo de oxígeno.
Elecciones 2025 en Buenos Aires: de cuánto es la multa por no votar
A pocos días de los comicios del 7 de septiembre, la Junta Electoral bonaerense actualizó las sanciones por incumplir el deber cívico y no presentarse a votar.
Encuesta: el impacto total del caso coimas en el electorado
A días de las elecciones, una encuesta del CEOP revela el peor momento del oficialismo: baja en la imagen presidencial, fuerte malestar social y pérdida de apoyo en su base electoral.
Entrevista GLP. “Me allanaron como si fuera narco": vecina de Pringles denuncia "abuso de poder" del intendente Matzkin por un comentario en Facebook
La vecina Evangelina Bello se convirtió en protagonista de un insólito conflicto judicial: un comentario en Facebook derivó en un allanamiento a su casa y una causa penal impulsada por el intendente Lisandro Matzkin por "amenazas simples". "Intentaron callarme y asustarme", afirmó.