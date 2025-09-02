Mendoza tildó a Milei de "payaso y corrupto"

De cara a las elecciones del domingo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, la intendenta de Quilmes y candidata a diputada por la tercera sección electoral, Mayra Mendoza, comentó: "Hay un contexto de un gobierno que a su crueldad, su vagancia y su corrupción le ha sumado el autoritarismo, pretendiendo censurar a periodistas que informan sobre sus desastres".

Cabe recordar que este lunes, el diputado de izquierda Christian ‘Chipi’ Castillo denunció “la persecución judicial y gubernamental” contra los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, además de directivos de los canales de televisión donde trabajan, luego de que se hiciera lugar a una cautelar para prohibir la difusión pública de audios vinculados a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

"Estamos convencidas de que es la consecuencia natural de un modelo que no cabe en democracia y al que tenemos que responderle, justamente, con una avalancha de votos que lo frene", dijo Mendoza.

Y agregó "Están pasando cosas graves y vamos a seguir denunciando todo lo que hacen permanentemente porque el pueblo espera que ejerzamos su representación poniendo en discusión todo esto, que es la durísima realidad que viven a diario".

Mayra Mendoza apuntó contra Milei por su viaje a Las Vegas

Tras conocerse la noticia de que Javer Milei iría a ver el espectáculo de su ex Fátima Flores, en Las Vegas; Mendoza comentó: "Naaaaa y esto? Es joda, verdad? Mirá Milei, vos y todos tus craneitos creativos que se piensan que todos somos tontos… aunque te tires de un paracaídas en taparabos y aterrices sobre un árbol de la 9 de Julio, aunque hagas papelones patéticos, no vas a poder tapar la corrupción de tu gobierno, y no vamos a parar de hablar del robo a las personas con discapacidad por la coima de tu hermana, del carry trade y el negocio de Luis Caputo, JP Morgan y el FMI, de la cripto estafa Libra, del narco diputado Espert y del gobierno desastroso que llevan adelante. Sos un payaso y corrupto", disparó desde redes.