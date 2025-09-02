Entre encuestas adversas y escándalos, Milei llega debilitado al cierre en Moreno
La Libertad Avanza enfrenta su semana más difícil en la provincia de Buenos Aires: riesgo de derrota, audios polémicos y tensiones por la organización del acto en Moreno.Política02 de septiembre de 2025Pamela Orellana
La gestión libertaria enfrenta una semana clave en la provincia de Buenos Aires, donde el propio oficialismo nacional admite que podría quedar por debajo del peronismo (Fuerza Patria) en las elecciones del próximo domingo. Según reconoció un vocero del Gobierno en Casa Rosada, sus últimas encuestas ubican a La Libertad Avanza apenas cuatro puntos atrás.
Encuestas y autopercepción de “triunfo”
“Tengo una encuesta que da cuatro puntos abajo del kirchnerismo. Para nosotros es un triunfo sacar entre cero y cinco puntos por debajo de ellos”, afirmó el funcionario en diálogo con la prensa acreditada. El dirigente atribuyó el resultado a “un montón de factores”, entre ellos “las elecciones desdobladas” y una “campaña de desprestigio”.
Aunque desde el oficialismo repiten que su verdadera apuesta es octubre, reconocen que una derrota en territorio bonaerense podría impactar sobre la economía.
Spot contra el kirchnerismo
En paralelo, Javier Milei lanzó un nuevo spot de campaña apuntando directamente al peronismo bonaerense. “Bonaerenses, para que el país cambie de una vez y para siempre, tenemos dos batallas. La primera, el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, bastión del kirchnerismo, donde su modelo nefasto se muestra en toda su podredumbre. Millones en la miseria. Delincuentes sueltos y policías castigados”, expresó.
En el mismo mensaje pidió el apoyo a La Libertad Avanza para las legislativas nacionales del 26 de octubre: “Llevemos al Congreso diputados nacionales que apoyen las reformas que faltan. La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.
Un cierre de campaña sin coordinación local
El último acto antes de las elecciones será este miércoles en el Club Villa Ángela, en Trujui, partido de Moreno. La elección del lugar fue forzada: según fuentes locales, el Gobierno tuvo problemas para conseguir un predio que aceptara ceder sus instalaciones.
Lo llamativo es que, pese al anuncio oficial, ni la Casa Militar ni el Ministerio de Seguridad se habían comunicado con la intendenta Mariel Fernández —al menos hasta el cierre de esta edición— para articular el operativo.
En Moreno temen incidentes, como los que ocurrieron en la caravana de Lomas de Zamora —donde el propio Milei quedó en la primera línea de enfrentamientos— y en Corrientes, donde Karina Milei y Martín Menem debieron retirarse en medio de empujones.
El predio de Villa Ángela está sobre la ruta provincial 23, lo que permitiría despejarlo con rapidez si se repiten escenas de tensión.
La sombra de los audios de Karina Milei
Al escándalo por las presuntas coimas en ANDIS, la incertidumbre electoral y los errores de organización en la campaña se suma un nuevo frente judicial: la difusión de audios donde se escucha a Karina Milei en Casa Rosada.
El Ministerio de Seguridad denunció que se trató de “espionaje ilegal” y pidió el allanamiento de los periodistas que difundieron el material. En paralelo, un juez ordenó prohibir la circulación de los archivos, medida cuestionada por distintos medios por considerarla censura previa.
“Es una campaña organizada para desinformar. Es externo para desestabilizar al Gobierno. Karina fue el viernes a hacer la denuncia. No es casual que a los audios los tengan periodistas identificados con el kirchnerismo”, sostuvo el funcionario consultado en Casa Rosada.
Mientras tanto, Milei prepara el cierre en Moreno y, apenas terminado, un viaje a Los Ángeles y Las Vegas para reuniones con empresarios y un reencuentro con su expareja Fátima Flórez.
