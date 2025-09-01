En medio de la peor crisis política desde que asumió, Javier Milei viajará este miércoles a Estados Unidos para llevar adelante una serie de reuniones con empresarios en Los Ángeles y Las Vegas. Sin embargo, lo que parecía ser una agenda oficial de trabajo se vio rápidamente modificada por un inesperado detalle: el presidente de la Nación asistirá también al show de su expareja, la imitadora Fátima Flórez, quien se presenta en el Hotel Sahara de la ciudad del juego.

El empresario Jorge Elías fue quien dio a conocer la noticia, promocionando el espectáculo en su cuenta de Facebook con el mensaje: “¡Viene Milei!”, mientras que las entradas para los shows del 5 y 6 de septiembre se encuentran a la venta a través de Ticketmaster, con precios que oscilan entre los 74 y 102 dólares.

Este viaje del presidente argentino se da en un momento especialmente crítico para su administración. En simultáneo con su agenda en los Estados Unidos, Milei enfrenta una creciente crisis interna relacionada con el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Este caso involucra a su hermana, Karina Milei, quien se encuentra en el centro de la polémica tras la filtración de audios donde se menciona a Eduardo “Lule” Menem, un hombre clave en su entorno, como parte de una trama de retornos vinculada a una droguería.

La ausencia de Karina Milei y los rumores de campaña en pausa

Otro dato que no pasa desapercibido es la ausencia de Karina Milei en la comitiva oficial. Es la primera vez desde que el presidente asumió que viajará sin su hermana, lo que ha generado un sinfín de especulaciones sobre las tensiones internas dentro del gobierno. Karina, quien hasta ahora había sido una pieza clave en la Secretaría General de la Presidencia y en la estrategia de La Libertad Avanza, se enfrenta a la presión tanto interna como externa, especialmente luego de las denuncias de corrupción que la vinculan.

En cuanto a la campaña bonaerense, la presencia de Milei en los Estados Unidos en pleno cierre de la misma también ha generado cuestionamientos. Con las elecciones provinciales a la vuelta de la esquina, algunos analistas políticos consideran que el presidente podría estar “en pausa” en términos de su apoyo directo a la campaña de su espacio. De acuerdo con algunos sondeos, el gobernador Axel Kicillof tiene posibilidades de imponerse en la contienda, lo que podría generar un retroceso en las aspiraciones de Milei para ampliar su poder territorial.

El regreso a Las Vegas: ¿Reconciliación con Fátima Flórez?

Lo que parece ser un viaje de negocios también podría tener tintes personales. Durante su relación con Fátima Flórez, Milei asistió en varias oportunidades a sus shows en Mar del Plata, y ahora, tras su separación en abril de 2024, el mandatario argentino estará presente en uno de los escenarios más emblemáticos de Las Vegas. Los rumores de una posible reconciliación entre ambos no tardaron en circular, pero, según Milei, mantienen una relación de amistad tras su ruptura, que se produjo debido a la intensa agenda profesional de la actriz y las crecientes responsabilidades del presidente.

En un comunicado publicado en su cuenta de X, Milei explicó que, a pesar de su cariño mutuo, la separación fue una consecuencia de sus respectivos compromisos laborales. "Como resultado del arrollador éxito profesional que está viviendo Fátima, de quien me siento sumamente orgulloso, nos ha llevado a vivir separados", escribió en su mensaje.

El viaje de Milei en el marco de la crisis política

El viaje de Javier Milei a los Estados Unidos es también un intento de despejar la atención del escándalo por las coimas en la ANDIS. A pesar de las tensiones políticas, el presidente mantiene su agenda internacional, buscando consolidar relaciones con empresarios en Los Ángeles y Las Vegas. En septiembre, además, viajará a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU y ofrecer un discurso ante los miembros del organismo. Mientras tanto, la situación política en Argentina sigue siendo tensa, con la presión opositora creciendo y las acusaciones en contra de su círculo cercano dejando una sombra sobre su liderazgo.