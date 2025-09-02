Espinoza se solidarizó con Jorge Rial y Mauro Federico
Desde sus redes, el alcalde de La Matanza, Fernando Espinoza, apuntó: "Milei se dedica a perseguir periodistas y coartar la libertad de expresión".Municipales02 de septiembre de 2025Soledad Castellano
"En vez de pensar qué explicaciones le va a dar al pueblo argentino y a la Justicia, Milei se dedica a perseguir periodistas y coartar la libertad de expresión", escribió el mandamás de La Matanza, Fernando Espinoza, en su red social de X.
"En menos de 2 años de gobierno, hemos asistido a una decena de escándalos de corrupción; mientras los jubilados, los discapacitados, los médicos, comerciantes, empresarios y todos los trabajadores y trabajadoras, sufren día a día la pérdida de toda una vida de esfuerzo. Todo el aparato judicial debe investigar los audios que implican a la hermana del presidente, en lugar de allanar periodistas que aportan pruebas sobre el trasfondo de la motosierra de LLA. Nuestra solidaridad con Jorge Rial y Mauro Federico", dijo.
Y agregó "Queremos una Argentina libre, sí. Pero libre de persecución, de coimas y de estafas".
Cabe recordar que este lunes, el diputado de izquierda Christian ‘Chipi’ Castillo denunció “la persecución judicial y gubernamental” contra los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, además de directivos de los canales de televisión donde trabajan, luego de que se hiciera lugar a una cautelar para prohibir la difusión pública de audios vinculados a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
