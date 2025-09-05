El enfrentamiento entre Guillermo Francos, jefe de Gabinete de Javier Milei, y la diputada nacional Marcela Pagano alcanzó un nuevo nivel de tensión cuando el funcionario acusó a la legisladora de liderar una “conspiración” junto a Lourdes Arrieta y el bloque Coherencia. Según afirmó, el objetivo sería “voltear al Presidente”.

“Lo único que hace (Pagano) es generar ruido. Lo que está pasando acá es una conspiración clarísima”, aseguró Francos en una entrevista, antes de detallar: “Marcela Pagano, junto con Lourdes Arrieta y todo el bloque Coherencia, están trabajando de manera coordinada para voltear al Presidente. Son golpistas, lisa y llanamente. Tienen un plan sistemático para desestabilizar el gobierno democráticamente electo. Esto no es disidencia política, esto es sedición en estado puro”.

El funcionario también explicó, a su entender, los motivos detrás de estas acusaciones: “Todo ese grupito de diputados que forman este bloque tiene sus problemas personales: Pagano porque le sacaron la presidencia de la Comisión investigadora; el diputado Carlos D’Alessandro porque no pudo hacer que su hijo encabezará la lista en San Luis e intervenimos el partido, y (Lourdes) Arrieta por las discusiones que tuvo con la visita a los militares y toda esa historia que generó”.

Francos cerró sus declaraciones advirtiendo: “Todos tienen enconos personales que no pudieron resolver en términos políticos entonces cargaron contra el bloque de La Libertad Avanza, contra el presidente de la Cámara (Martín Menem), y empezaron a efectuar tiros al aire a ver si uno pegaba. Veremos qué dice el pueblo en las elecciones del 26 de octubre y cuál es la opinión”.

La respuesta de Pagano

Ante estas palabras, Pagano replicó en su cuenta de X: “Haga la denuncia en la justicia usted mismo, señor Francos, no se vuelva una marioneta mediática que para eso tienen varios ya en el espacio. PD: Me parece que es usted el cooptado al que le escriben (por cierto mal) el guion”.

La legisladora avanzó luego con una denuncia penal en la que afirmó que el jefe de Gabinete “tiene acceso a información proveniente de todos los organismos de inteligencia del Estado y con agentes de inteligencia que lo asesoran directamente en sus secretarías”.

En el texto judicial, remarcó que las acusaciones del funcionario se basan en “información sensible” que debería haber puesto “a disposición de la Justicia”, en línea con la Ley de Ética Pública y el artículo 177 del Código Penal.

Pagano sostuvo: “En el presente caso, el propio Sr. Francos atribuyó públicamente a la suscripta hechos que, de ser ciertos, configurarían delitos gravísimos contra el orden constitucional y la vida democrática, tales como la sedición y la rebelión. Frente a semejantes afirmaciones, su silencio en sede judicial constituye una omisión incompatible con sus deberes funcionales”.

Cómo empezó la disputa

El conflicto entre ambos tiene antecedentes. La diputada había acusado a Francos de estar detrás de la filtración de audios que comprometerían a Karina Milei. En una entrevista, Pagano señaló: “Francos es el único que ganó poder en la nueva redistribución. Tomen notas del nombre, por si en unas semanas vuela (Santiago) Caputo de la SIDE. Recuerden el nombre de José Luis Vila”.

Además, en el Congreso le preguntó directamente por la presencia de exagentes de la SIDE en la Jefatura de Gabinete, mencionando específicamente a Vila. Según recordó, el propio Francos le confirmó que lo había contratado.

“Es un alto vuelo. Por alguna razón necesitaba tener su propia área de inteligencia, pero en la Argentina no está permitido. Esto es una guerra de espionaje”, remarcó la diputada.